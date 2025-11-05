피흘리는 여성 덮치는 흉기 난동범, 시민이 몸날려 제압했다

채널A

흉기 난동범인 60대 남성 조모 씨는 4일 오전 10시 20분경 강동구 천호동의 한 가로주택정비사업 조합 사무실에서 50대 여성, 60대 여성, 70대 남성을 과도로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 크게 다친 피해자들은 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 경찰은 살인미수 혐의로 조 씨를 체포해 조사 중이다.