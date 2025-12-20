신민아 김우빈, 웨딩 화보 공개…결혼식날 3억원 기부 ‘선행’

배우 신민아와 김우빈이 결혼식 당일인 20일 웨딩 사진을 공개했다.
소속사 AM엔터테인먼트는 이날 공식 인스타그램에 “오늘 신민아 김우빈이 결혼식을 올린다”며 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 드레스와 턱시도를 차려입은 신민아와 김우빈이 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 소속사는 “인생의 소중한 시작을 함께하는 두 사람에게 보내주신 따뜻한 축복과 응원에 깊이 감사드린다”고 했다.
신민아와 김우빈은 10년간 열애 끝에 이날 오후 서울 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 김우빈은 지난달 20일 자신의 팬카페에 “저 결혼한다. 오랜 시간 함께해 온 연인인 그분과 가정을 이뤄 이제는 같이 걸어가 보려 한다”며 “저희가 걸어가는 길이 더욱 따뜻해질 수 있도록 여러분께서 응원해달라”는 내용을 자필 편지를 게재했다.
한편 두 사람은 꾸준한 나눔을 실천하고 있다. 소속사는 같은 날 “신민아와 김우빈이 올 연말에도 한림화상재단, 서울아산병원, 좋은벗들 등 기관에 총 3억 원의 기부금을 전달했다”고 밝혔다. 신민아는 2009년부터 취약계층을 위한 나눔을 이어왔고, 김우빈은 2014년 저소득 청소년을 위한 익명 기부를 시작으로 선행을 베풀고 있다.
