경기도경제과학진흥원 기관 평가 ‘최고 등급’…월드컵경기관리재단 ‘낙제점’

경기도, 19개 출자·출연기관 경영평가 발표
경기도경제과학진흥원과 경기도일자리재단, 경기콘텐츠진흥원 등 3개 기관이 경기도 공공기관 평가에서 최고 등급인 ‘가’ 등급을 받았다. 경기도수원월드컵경기장관리재단은 가장 낮은 등급을 받아 낙제점을 기록했다.
기관장 평가 경기도일자리재단 ‘가’ 등급 받아
경기도는 지난해 경영 실적을 토대로 올해 19개 출자·출연기관에 대한 경영평가 결과를 19일 발표했다. 올해 3~6월 교수·회계사 등 민간 전문가 29명으로 구성된 경영평가단을 꾸려 기관별 서면 심사, 현장평가 등을 거쳐 기관별로 ‘가~마’ 등급으로 평가했다.
올해는 △혁신성과 △도민 체감 혁신 우수사례 △사업 홍보성과 평가를 새로 만들어 성과 기반 평가 확대와 사회적 책임 평가 강화에 중점을 뒀다.
가등급(3개)
나등급(5개)
다등급(7개)
라등급(3개)
마등급(1개)
경기도일자리재단
경기도농수산진흥원
경기연구원
경기도여성가족재단
경기도수원월드컵경기장관리재단
경기도경제과학진흥원
경기신용보증재단
경기아트센터
경기도시장상권진흥원
경기콘텐츠진흥원
경기도평생교육진흥원
한국도자재단
코리아경기도주식회사
경기환경에너지진흥원
경기도미래세대재단
차세대융합기술연구원
경기복지재단
경기문화재단
경기도사회적경제원
경기도경제과학진흥원은 인공지능(AI) 기반 ‘경기기업비서’ 등의 혁신적인 서비스를 통해 기업 지원 서비스 품질을 높여 최고 등급을 받았다. 경기도일자리재단도 공공분야 특화 일자리 앱 ‘잡아드림’ ‘일자리 현황판’을 구축해 데이터 기반 고용서비스의 고도화를 추진해 가장 높은 점수를 얻었다.
경기콘텐츠진흥원 역시 국내에서는 처음으로 ‘국제 AI 영화제’를 개최해 글로벌 AI 콘텐츠 창작 활성화에 기여해 높은 평가를 받았다. 반면, 경기도수원월드컵경기장관리재단은 사업성과 평가 부문에서 미흡한 평가를 받으며 ‘마’ 등급에 그쳤다.
가등급(1명)
나등급(5명)
다등급(6명)
라등급(4명)
미정(6명)*
경기도일자리재단
경기도경제과학진흥원
경기연구원
경기문화재단
경기도사회서비스원
경기콘텐츠진흥원
경기도평생교육진흥원
경기도사회적경제원
경기도의료원
경기도농수산진흥원
경기복지재단
한국도자재단
경기주택도시공사
경기신용보증재단
경기환경에너지진흥원
경기도수원월드컵경기장관리재단
경기관광공사
차세대융합기술연구원
경기아트센터
경기평택항만공사
경기도여성가족재단
경기교통공사
경기도는 이날 22개 기관의 기관장을 대상으로 한 평가 결과도 함께 공개했다. 지난해 기준 3개월 미만 근무한 기관장은 제외됐다.
평가 결과, 경기도일자리재단 기관장이 유일하게 ‘가등급’을 받았다. 기관·기관장 평가 모두 최고 등급인 ‘가’ 등급을 받은 곳은 경기도일자리재단이 처음이다.
경기도경제과학진흥원 등 기관장 5명은 ‘나’ 등급을, 경기연구원 등 기관장 6명은 ‘다’ 등급, 경기문화재단 등 기관장 4명이 ‘라’ 등급을 받았다. 경기주택도시공사 등 4개 지방공사와 경기도사회서비스원, 경기도의료원의 기관장 평가 결과는 행정안전부와 보건복지부 등 중앙부처의 평가 결과를 반영해 확정할 예정이다.
경기도는 이번 평가를 바탕으로 ‘라’ 등급 이하 기관장에게는 경고 등 후속 조치를 하고, 평가 결과에 따른 기관별 경영개선 과제 이행 실적을 내년도 평가에 반영한다. ‘다’ 등급 이상 기관의 임원(직원은 ‘라’ 등급 이상) 및 기관장은 예산 범위 안에서 성과급을 받는다.
이문환 경기도 공공기관담당관은 “공정하고 합리적인 경영평가를 통해 출자·출연기관의 경영 효율성과 책임성을 지속적으로 높여 도민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 하겠다”라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
