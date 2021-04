한국타이어, 창립 80주년 기념 대규모 할인·경품 마련

한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 창립 80주년을 기념해 다양한 할인과 경품 혜택을 제공한다고 9일 밝혔다.이번 행사는 한국타이어 80년 역사를 함께 해준 고객들에게 감사의 마음을 전하기 위해 기획됐다. 타이어 할인 쿠폰 발급과 설문조사 및 후기 등 다채로운 혜택이 마련된다.먼저 타이어 할인 쿠폰 발급은 오는 30일까지 3주 동안 티스테이션닷컴 회원을 대상으로 진행될 예정이다. 행사 타이어 3개 구매 시 1개를 무상으로 증정하는 3+1쿠폰이 매일 1인 1매씩 상시 발급되고 행사 타이어 2개 구매 시 20% 할인 적용되는 쿠폰도 함께 증정한다.또한 22일까지 2주 동안 티스테이션닷컴 내 행ㅇ사 페이지를 통해 매일 오후 2시 선착순 100명에게 행사 타이어 2개 구매 시 2개를 추가로 무상 증정하는 2+2 쿠폰을 제공한다.행사 대상 타이어 제품은 한국타이어 초고성능 타이어 브랜드 ▲벤투스 프리미엄 스포츠 2종(벤투스 S1 evo3, 벤투스 S1 evo3 SUV) ▲벤투스 프리미엄 컴포트 2종(벤투스 S2 AS, 벤투스 S2 AS X) ▲벤투스 컴포트 1종(벤투스 V2 AS) ▲벤투스 스포츠 1종(벤투스 V12 에보2), SUV 전용 타이어 브랜드 ▲다이나프로 컴포트 2종(다이나프로 HL3, 다이나프로 HP2) ▲다이나프로 올터레인 1종(다이나프로 AT2) 등 총 9종의 제품군이다.이와 함께 설문조사 및 타이어 사용 후기 행사도 준비된다. 행사 대상 타이어 구매 및 장착 후 설문조사에 응하거나 개인 SNS 계정에 후기를 올리면 추첨 및 우수후기 선정을 통해 다양한 경품(플레이스테이션5·닌텐도 스위치·애플워치·저스 빔프로젝터·LG 퓨리케어 차량용 공기청정기·스타벅스 커피쿠폰)을 지급할 예정이다.동아닷컴 정진수 기자 brjeans@donga.com