업계 최초 비디오 커머스-패션 큐레이션 서비스 론칭… ‘디지털 혁신’ 속도

언택트 시대에 생생한 영상을 바탕으로 상품 정보 제공부터 판매까지 원스톱으로 진행하는 ‘V커머스(Video Commerce)’가 인기다. 롯데홈쇼핑(대표 이완신)이 올해 신규 프로젝트로 비디오 커머스, 패션 큐레이션 등 업계 최초 신개념 플랫폼을 연이어 론칭하며 미디어커머스 기업으로 도약을 본격화한다.비대면 쇼핑이 확산되면서 많은 소비자들이 텍스트·이미지보다 상품 리뷰 영상에 집중하고 있다. 롯데홈쇼핑은 지난해 2월부터 1년여의 준비기간을 거쳐 신개념 비디오 커머스 플랫폼 ‘와이드(Wyd)’를 론칭했다. 가입 고객 누구나 직접 에디터가 돼 상품 정보, 리뷰 영상을 촬영·편집해서 업로드하고 판매까지 할 수 있다. 업계 최초 이색적인 V커머스 플랫폼으로 15일 오픈과 동시에 회원 수 730명을 돌파했으며 약 1000개의 콘텐츠가 업로드됐다.일반회원 중 영상 콘텐츠를 게재할 수 있는 크리에이터인 와이더는 가입을 통해 최대 60분짜리 영상을 올릴 수 있다. 특히 기존 플랫폼들과 달리 영상 자동 연동 및 편집 기능을 갖추고 있어 초보자들도 쉽게 제작할 수 있다. 구간 편집부터 자막 스타일, 노출 구간, 음악 및 효과음 옵션을 선택해 작업할 수 있는 영상 편집 툴을 탑재한 것. 이용자들과 실시간으로 소통할 수 있는 라이브 방송 기능도 있어 생방송 3시간 전에 신청하면 라이브 방송도 운영할 수 있다.또 와이드 상품을 연동한 콘텐츠에서 구매가 발생하면 판매 수익금이 지급된다. 이러한 차별화된 정책과 서비스를 통해 롯데홈쇼핑은 올해 2000여 명의 ‘와이더’ 운영을 계획하고 있으며, 이들을 통한 콘텐츠 수도 1만 건을 목표로 하고 있다.최근 첨단 정보통신과 패션 산업이 융합한 ‘패셔놀로지(Fashionology·패션과 기술을 뜻하는 테크놀로지의 합성어)’가 패션업계 전반에 영향을 끼치고 있다. 롯데홈쇼핑은 비대면 패션 쇼핑에 맞춘 개인화 큐레이션 서비스 ‘아이투(iTOO)’를 선보였다. ‘마른 체형(I)부터 통통한 체형(O)까지 스타일을 it하다(I to O)’ ‘나도 오늘부터 스타일리더(I am a style leader TOO)’라는 콘셉트다.아이투는 비대면 의류 구입 시 사이즈 오류에 대한 교환·반품 사례가 잦은 점을 고려해 사진 촬영을 통해 본인의 체형과 신체 사이즈를 쉽게 확인할 수 있는 신체 측정 기술을 도입했다. 이를 위해 롯데홈쇼핑은 유망 스타트업 및 산학연구기관과 함께 신체 사이즈 자동 측정 기술, OOTD(오늘의 패션·Outfit Of The Day) 추천 기술 등을 공동 개발했다. 회원 가입 시 자신의 키와 몸무게 등 기본 정보를 입력하고 사진 촬영을 통해 목둘레, 어깨 너비, 허리둘레, 아웃심 등 최대 10개 신체 부위의 상세 사이즈를 자동으로 측정한 후 3D 모델링을 통해 확인할 수 있다. 모던한, 청순한, 시크한 등 선호하는 패션 스타일과 분위기를 추가로 설정하면 이를 기반으로 자신의 체형, 취향과 가장 밀접한 상품 및 패션 스타일을 추천 받을 수 있다.SNS형 커뮤니티도 전면에 내세웠다. 일반인, 모델, 쇼핑몰 등 해당 플랫폼을 이용하는 모든 사용자가 게시하는 OOTD를 통해 스타일 정보를 공유하며 상호 간에 소통할 수 있다.진호 롯데홈쇼핑 디지털사업부문장은 “롯데홈쇼핑은 TV홈쇼핑을 넘어 모바일 기반 미디어 콘텐츠를 선도적으로 제공하며 디지털 혁신을 강화해 나가고 있다”며 “올해는 소통에 익숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥한 V커머스 콘텐츠, 개인화 맞춤 쇼핑 플랫폼 론칭으로 트렌드를 선도하는 ‘디지털 플랫폼’으로 발전시키고 이를 통해 미디어커머스를 대표하는 기업으로 도약해 나갈 예정”이라고 말했다.윤희선 기자 sunny03@donga.com