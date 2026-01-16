“고장난 승마기 30만원?” vs “기부 목적 예능” 전현무 바자회 시끌

방송인 전현무가 예능 프로그램에서 진행한 자선 바자회 물품 가격을 두고 갑론을박이 벌어졌다.
전현무는 10년 전 홈쇼핑에서 70만 원에 구매했던 승마 기구를 동료 개그맨 임우일에게 30만 원을 받고 판매했다. 해당 기구는 발받침 한쪽이 파손된 고장 상태였다.
또 배우 봉태규의 초등학생 아들에게도 캐릭터 휴지 케이스를 2만 원에 판매했다. 이 제품은 온라인 최저가 기준 신제품을 1만 원대에 구매할 수 있는 것으로 확인됐다.
이에 온라인에서는 “고장난 승마기가 30만원이라니” “기부 취지여도 물건 상태 확인은 기본이다” “아이에게 폭리를 취하는건 너무했다”는 지적과 “자발적 참여니 괜찮다” “좋은 뜻으로 구매한거니 별 문제 없다고 본다”는 엇갈린 반응이 나왔다.
전현무 소속사 측은 “해당 바자회는 전현무 개인의 이익을 위한 행사가 아니었고, 출연자들 간 합의 하에 진행됐다. 수익금은 전액 기부를 목적으로 했다”고 해명했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
