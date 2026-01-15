장동혁, 단식 돌입…“與, 공천헌금·통일교 특검 수용하라”

장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 의원들이 15일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 더불어민주당의 특검 추진에 반대한다는 구호를 외치고 있다. 2026.1.15 뉴스1

장 대표는 “김병기를 특검하면 김병기로 끝나겠나”라며 “블랙폰 열어보면 정청래 대표부터 청와대 계신 분까지 이런 비리 저런 비리까지 줄줄이 엮여 나올 것”이라고 주장했다. 또 “전재수로 특검하면 전재수로 끝나겠나”라며 “통일교에서 돈 받은 이 정권 정치인들이 줄줄이 나오고 대통령이 수사에 개입한 내용까지 다 드러날 것”이라고도 주장했다.