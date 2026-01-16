서울 민간아파트 분양가 평당 5269만원 ‘역대 최고’

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 16일 11시 41분

글자크기 설정

서울 용산구 남산공원에서 바라본 아파트 단지 모습. 2025.12.24. 뉴시스
서울 용산구 남산공원에서 바라본 아파트 단지 모습. 2025.12.24. 뉴시스
지난해 12월 기준 서울 민간아파트 3.3㎡ 당 분양가격이 5000만 원을 넘어서며 역대 최고치를 경신한 것으로 나타났다.

16일 주택도시보증공사(HUG) 민간아파트 분양가격 동향에 따르면 최근 1년간 전국에서 신규 분양된 민간아파트의 단위면적(1㎡)당 평균 분양가격은 지난달 기준 611만9000원이었다. 전월 대비 0.92% 오른 금액으로, 3.3㎡ 당 2022만7000원이다. HUG가 산출하는 월별 평균 분양가는 작성되는 월을 포함해 공표 직전 12개월간의 민간 분양사업장의 평균 분양가격이다.

서울의 경우 1㎡당 평균 분양가는 1594만 원으로 전월 대비 4.48% 올랐다. 3.3㎡ 기준으로 환산하면 5269만5000원이다. 서울의 3.3㎡ 당 평균 분양가가 5000만 원을 넘어선 건 이번이 처음이다. 부동산R114에 따르면 공공분양 아파트까지 포함해도 평균 분양가는 5131만 원으로 집계됐다.

수도권 전체 평균은 1㎡당 974만2000원으로 전월 대비 4.05% 상승했다. 반면 5대 광역시·세종시(649만8000원)는 전월 대비 0.43%, 기타지방(424만1000원)은 0.29% 각각 하락했다.
#분양가#서울#서울 아파트
윤명진 기자 mjlight@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스