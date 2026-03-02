국힘 “대구·경북 통합 처리”…민주 “대전·충남까지 함께”

국민의힘이 대구·경북 통합특별법에 대해 “데드라인(deadline)은 12일”이라며 민주당에 신속한 통합법 처리를 촉구했다. 하지만 더불어민주당은 국민의힘이 충남·대전 통합법도 찬성으로 당론을 정해야 한다고 요구하면서 통합법을 둘러싼 양당의 막판 신경전이 가열되고 있다.
국민의힘 대구시당위원장인 이인선 의원은 2일 대구시당에서 긴급회의를 열고 “2월 임시국회 회기 내 처리가 안 되면 3월 임시국회 본회의가 열리는 12일이 6·3 지방선거에서 대구·경북 통합단체장 선출 여부를 결정짓는 데드라인”이라고 말했다. 3일 종료되는 2월 임시국회에서 대구·경북 통합법 처리가 불발되면 12일 본회의에서 대미투자특별법과 함께 대구·경북 통합법을 처리해야 한다는 것이다. 국민의힘이 이날 대미투자특별법 처리 협조를 밝힌 것을 두고도 대구·경북 통합법 처리를 염두에 둔 것이란 해석이 나왔다.
하지만 민주당은 대구·경북과 충남·대전 통합법을 연계해 처리해야 한다는 뜻을 밝혔다. 한병도 원내대표는 기자간담회에서 “(전남·광주, 대구·경북, 충남·대전) 광역 3곳을 통합하려는 목표는 일관된다”고 말했다.
6·3 지방선거 출마를 위한 공직자 사퇴 시한은 5일이지만 행정통합법은 공포 10일 이내 출마를 허용하고 있다. 선거관리위원회는 지방선거일을 기준으로 3월 초까지 법안이 통과돼야한다고 보고 있지만 정부는 7월 1일인 통합지자체 출범을 기준으로 3월 중에만 통합법이 처리되면 통합단체장 선출이 가능하다고 보고 있는 것으로 알려졌다.
댓글 0