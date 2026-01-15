장동혁, 한동훈 제명 의결 연기…“재심 기회 부여”

장동혁 국민의힘 대표 2026.1.15 (뉴스1) / 국민의힘 한동훈 전 대표 (장승윤 기자 tomato99@donga.com)
국민의힘 장동혁 대표가 15일 한동훈 전 대표에 대한 제명 징계안 의결을 연기하기로 했다. 한 전 대표에게 중앙윤리위원회에 출석해 소명할 기회를 주겠다는 설명이다. 한 전 대표가 전날 윤리위가 제대로 된 소명 절차를 거치지 않았다고 주장하며 법적 대응을 예고하자 한 발 물러선 것으로 보인다.

장 대표는 이날 오전 당 최고위원회의에서 “한 전 대표는 제대로 소명 기회를 부여받지 못했다고 말씀하고 계시고 또 일부 사실 관계에 대해서 다툼이 있다고 말씀하셨다”며 “최고위에서는 한 전 대표에게 재심의 기회를 부여하고 제대로 된 소명 기회를 부여받아서 이 절차가 마무리될 수 있도록 재심 기간까지는 윤리위 결정에 대해서 최고위가 결정하지 않겠다”고 밝혔다. 앞서 당 윤리위는 13일 심야 회의를 열고 당원게시판 사건과 관련해 한 전 대표에 대한 제명을 의결했다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝히기 위해 국회 소통관으로 향하고 있다. (공동취재) 2026.1.14. 뉴스1
한 전 대표는 이에 전날 국회에서 기자회견을 열어 윤리위로부터 징계 회부 사실을 통지받은 시점에 대해 “그제(12일) 저녁 무렵 모르는 번호로 (13일 출석을 요청하는) 문자가 왔다. 그걸 확인한 건 어제(13일)”라며 “통상 소명 기회를 주기 위해선 일주일 내지는 5일 전에 (연락을) 주지 않나. 하루 전에 얘기해놓고 다음 날 나오라 하고 그다음 날 바로 제명 결정을 내렸다. 심각한 절차적 위법”이라고 주장했다. 한 전 대표는 최고위가 징계안을 의결하면 법적 대응에 나설 방침이었다.

장동혁 국민의힘 대표가 15일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 목을 축이고 있다. 2026.1.15 뉴스1
장 대표는 ”윤리위 결정이 사실관계에 부합한 제대로 된 결정이 나오려면 당사자가 직접 윤리위에 출석해서 어떤 사실이 맞는 것이고 다른 것인지에 대해서 충분히 밝힐 필요가 있다”고 했다. 그러면서 “한 전 대표가 화요일(13일)에 있던 윤리위 결정에 대해서 소명 기회를 갖고 사실 관계에 대해서 충분히 소명의 기회를 부여받은 다음에 윤리위 결정 절차를 마무리될 수 있도록 하기 위해서 한 전 대표가 재심의를 청구할 수 있는 기간을 부여하는 게 맞다”고 했다. 당헌·당규상 재심 청구는 10일 이내에 가능하다.

국민의힘 최보윤 수석대변인은 최고위가 끝난 후 기자들과 만나 “당 대표가 최고위원들 뿐만 아니라 여러분(기자)의 의견(기사)을 충분히 경청했고 최종 결정한 것”이라고 설명했다. 이어 당에서 공식적으로 재심을 제안한 것이냐는 물음에 최 수석대변인은 “이미 기한이 부여돼 있고 하고 안하고는 당사자가 결정할 부분”이라고 했다.

장 대표의 결정에는 최고위가 열리기 직전 이뤄진 당내 소장파 그룹 ‘대안과 미래’와의 면담도 영향을 미친 것으로 보인다. 대안과 미래 소속인 이성권 의원은 장 대표와 면담 후 기자들과 만나 “의원총회가 오전 11시에 소집됐기 때문에 의원들 의견 수렴하는 절차를 충분히 거치고 난 이후 최고위에서 판단해달라(고 전했다)”며 “징계수위와 관련해 전직 당대표를 제명이란 방식의 최고수위(징계)를 하는 건 바람직하지 않다. 수위를 조금 낮춰서 통합할 수 있는 방식으로 조치해달라고 건의했다”고 밝혔다.

이 의원은 “당 지도부가 심각하게 같이 고려해달라(고 했다)”며 “이에 대해 당 대표는 무슨 말인지 이해했다. 최고위에서 다른 위원들과 의논해서 판단하겠다고 대답했다”고 밝혔다. 엄태영 의원도 “제명은 장 대표 개인적 의견이나 생각은 아니라고 확인했다”며 “윤리위를 당 대표가 조종하는거 아니냐는 오해가 있었는데 (장 대표와) 대화를 나눠보니까 그건 절대 아니었다. 당 대표가 한 전 대표를 제명해야겠다는 생각을 갖고 있지 않다는 것을 제가 느낌으로, 또 본인 말씀으로 감지했다”고 설명했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
