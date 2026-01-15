美, 75개국 이민 비자 발급 중단…한국은 제외

미국 국무부가 아프리카와 중동, 중남미 등 세계 75개국에 대해 이민 비자 발급을 중단한다. 미국으로의 저소득층 유입을 막으려는 조치로, 한국은 포함되지 않았다.
14일(현지 시간) 국무부는 X(구 트위터)에 “미국 국민의 복지 혜택을 용납할 수 없는 수준으로 받아 가는 이민자들이 속한 75개국에 대해 이민 비자 발급 절차를 중단한다”며 “이번 중단 조치는 신규 이민자들이 미국 국민의 부를 착취하지 않도록 확실히 할 수 있을 때까지 유지될 것”이라고 했다. 해당 조치는 오는 21일부터 시행될 예정이다. 관광 비자나 단기 취업 비자 발급과는 무관한 것으로 전해졌다.
국무부는 해당 조치가 적용되는 국가를 공개하지는 않았다. 다만 미국 일간 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 아시아·유럽·중동에서는 러시아, 벨라루스, 몽골, 캄보디아, 태국, 라오스, 파키스탄, 아프가니스탄, 이란, 이라크, 이집트, 아제르바이잔, 아르메니아, 예멘, 시리아, 조지아 등이 이민 비자 발급 중단 대상국으로 알려졌다.
아프리카 국가 중에서는 소말리아, 에티오피아, 수단, 세네갈, 카메룬, 나이지리아, 가나, 코트디부아르, 기니 등이 이민 비자 발급이 중단됐다. 남미에서는 쿠바, 콜롬비아, 니카라과, 벨리즈, 과테말라, 브라질, 우루과이 등이 대상국이 됐다고 전해졌다.
WP는 국무부 관계자를 인용해 “도널드 트럼프 행정부는 미국 국민들로부터 부를 착취하려는 이들이 미국의 이민 제도를 악용하는 것을 끝내려 한다”며 해당 조치의 취지를 전했다.
댓글 0