트럼프-베네수 임시 대통령 첫 통화…“파트너십” 강조

도널드 트럼프 미국 대통령과 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령이 14일(현지 시간) 전화 통화하며 석유와 국가 안보 등 현안을 논의했다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 “오늘 아침 로드리게스 임시 대통령과 매우 좋은 통화를 했다”며 “우리는 베네수엘라가 안정을 되찾고 회복하도록 도움을 주면서 엄청난 진전을 이루고 있다”고 밝혔다.
이어 “석유, 광물, 무역, 국가 안보를 포함해 여러가지 주제를 논의했다”며 “미국과 베네수엘라의 이 같은 파트너십은 모두에게 놀라운 결과를 가져다줄 것”이라고 말했다.
그러면서 “베네수엘라는 머지않아 다시 위대하고 번영하는 국가가 될 것이며, 어쩌면 이전보다 더 큰 발전을 이룰지도 모른다”고 했다.
로드리게스 임시 대통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “저는 트럼프 대통령과 상호 존중의 분위기에서 길고 정중한 전화 통화를 했다”고 밝혔다. 그는 “양국 국민의 이익을 위한 양자 협력 의제와 양국 정부 간 현안을 논의했다”고 설명했다.
로드리게스 임시 대통령 취임 후 두 정상 간 통화 사실을 밝힌 것은 이번이 처음이다.
앞서 3일 트럼프 행정부가 베네수엘라에서 니콜라스 마두로 대통령 체포 작전을 벌인 뒤 베네수엘라 대법원은 로드리게스 부통령에게 대통령직 임무 수행을 명령했다.
미국 정치매체 폴리티코에 따르면 트럼프 행정부는 작전 성공 후 로드리게스 임시 대통령에게 마약 유통 단속, 중국·이란·쿠바 등 미국에 적대적인 국가들의 요원 추방, 미국 적국에 대한 원유 판매 중단 등 세 가지 요구사항을 전달했다. 또 이를 이행하지 않으면 마두로와 유사한 운명을 맞을 수 있다고 경고했다.
트럼프 대통령은 10일 베네수엘라 원유 수익을 미국 정부 계좌에 예치하고, 미국 정부 승인 없인 이 자금에 대한 압류·강제집행 등을 금지하는 행정명령에 서명했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
