아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

아시아축구연맹(AFC)이 15일 공개한 23세 이하 아시안컵 8강 대진표. 사진 출처 AFC 아시안컵 소셜미디어
아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 운 좋게 8강에 오른 한국이 일본과 함께 우승 후보로 꼽히던 호주와 4강 길목에서 맞붙게 됐다.

호주는 14일 사우디아라비아 리야드의 프린스 파이살 빈 파흐드 스타디움에서 열린 아시안컵 조별리그 D조 최종 3차전에서 이라크에 2-1로 승리했다.

호주는 후반 18분 페널티킥으로 선제골을 내줬지만, 후반 추가시간 3분 야야 두쿨리의 동점 골, 4분 뒤 마티아스 맥앨리스터의 결승 골이 터지며 극적인 역전승을 거뒀다.

이로써 같은 시간 태국과 0-0으로 비긴 중국(승점 5·1승 2무)을 2위로 밀어내고 조 1위(승점 6·2승 1무)로 올라섰다.

호주가 D조 1위가 되며 앞서 C조 2위를 확정한 한국의 8강전 맞상대가 됐다. 양 팀은 18일 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 준결승 티켓을 놓고 맞대결한다.

U-23 대표팀 간 역대 전적에서 한국은 호주에 9승 4무 3패로 앞서고 있다.

하지만 최근 분위기는 다르다. 한국은 지난해 6월 국내에서 호주와 두 차례 평가전을 치렀는데 1무 1패로 밀렸다. 2골을 내주는 동안 1골도 못 넣었다.

13일 우즈베키스탄과의 아시안컵 조별리그 최종전에서 0-2로 패한 뒤 고개를 숙인 채 그라운드 밖으로 나가고 있는 한국 23세 이하 대표팀 선수들. 대한축구협회 제공
설상가상 한국 선수들이 이번 대회에 임하는 태도도 도마 위에 오르고 있다.

13일 우즈베키스탄과의 조별리그 최종전 중계에 나선 이영표 해설위원은 “지금 우리가 브라질이나 프랑스랑 경기를 하는가. 두 살 어린 (우즈베크) 선수들을 상대로 2골 뒤져 있는데 선수들이 몸싸움을 하거나 적극적인 움직임을 보이지 않는다. 이해할 수 없다”고 비판했다.

한국은 이날 21세 이하 대표팀이 출전한 우즈베크에 0-2로 졌다.

한국이 4-2 승리를 거뒀던 10일 레바논전 후에도 이민성 감독은 “경기 막판 선수들의 자세가 상당히 잘못됐다”고 쓴소리를 했다.

선수들은 이날도 잦은 패스 미스로 상대에게 두 골을 내주는 등 후반 중반까지 진땀을 빼는 경기를 했다.

조 2위가 돼 결승까지 가는 길도 험난해졌다. 호주를 가까스로 넘는다고 해도 일본을 상대할 확률이 높다.

한국-호주전 승자는 16일 치러지는 일본-요르단전 승자와 결승 진출권을 놓고 맞붙는다.

이민성 감독은 15일 대한축구협회를 통해 “호주는 조직력과 공수 밸런스가 좋으며 선수들의 피지컬도 좋은 강팀이다. 팀 전체가 잘 준비해서 태극마크에 부끄럽지 않은 경기력을 보여주겠다”고 각오를 밝혔다.
김배중 기자 wanted@donga.com
