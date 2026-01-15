아시안컵 8강전 가시밭길…한국 U-23 대표팀, 우승 후보 호주와 격돌

아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 운 좋게 8강에 오른 한국이 일본과 함께 우승 후보로 꼽히던 호주와 4강 길목에서 맞붙게 됐다.
호주는 14일 사우디아라비아 리야드의 프린스 파이살 빈 파흐드 스타디움에서 열린 아시안컵 조별리그 D조 최종 3차전에서 이라크에 2-1로 승리했다.
호주는 후반 18분 페널티킥으로 선제골을 내줬지만, 후반 추가시간 3분 야야 두쿨리의 동점 골, 4분 뒤 마티아스 맥앨리스터의 결승 골이 터지며 극적인 역전승을 거뒀다.
이로써 같은 시간 태국과 0-0으로 비긴 중국(승점 5·1승 2무)을 2위로 밀어내고 조 1위(승점 6·2승 1무)로 올라섰다.
호주가 D조 1위가 되며 앞서 C조 2위를 확정한 한국의 8강전 맞상대가 됐다. 양 팀은 18일 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 준결승 티켓을 놓고 맞대결한다.
U-23 대표팀 간 역대 전적에서 한국은 호주에 9승 4무 3패로 앞서고 있다.
하지만 최근 분위기는 다르다. 한국은 지난해 6월 국내에서 호주와 두 차례 평가전을 치렀는데 1무 1패로 밀렸다. 2골을 내주는 동안 1골도 못 넣었다.
설상가상 한국 선수들이 이번 대회에 임하는 태도도 도마 위에 오르고 있다.
13일 우즈베키스탄과의 조별리그 최종전 중계에 나선 이영표 해설위원은 “지금 우리가 브라질이나 프랑스랑 경기를 하는가. 두 살 어린 (우즈베크) 선수들을 상대로 2골 뒤져 있는데 선수들이 몸싸움을 하거나 적극적인 움직임을 보이지 않는다. 이해할 수 없다”고 비판했다.
한국은 이날 21세 이하 대표팀이 출전한 우즈베크에 0-2로 졌다.
한국이 4-2 승리를 거뒀던 10일 레바논전 후에도 이민성 감독은 “경기 막판 선수들의 자세가 상당히 잘못됐다”고 쓴소리를 했다.
선수들은 이날도 잦은 패스 미스로 상대에게 두 골을 내주는 등 후반 중반까지 진땀을 빼는 경기를 했다.
조 2위가 돼 결승까지 가는 길도 험난해졌다. 호주를 가까스로 넘는다고 해도 일본을 상대할 확률이 높다.
한국-호주전 승자는 16일 치러지는 일본-요르단전 승자와 결승 진출권을 놓고 맞붙는다.
이민성 감독은 15일 대한축구협회를 통해 “호주는 조직력과 공수 밸런스가 좋으며 선수들의 피지컬도 좋은 강팀이다. 팀 전체가 잘 준비해서 태극마크에 부끄럽지 않은 경기력을 보여주겠다”고 각오를 밝혔다.
김배중 기자 wanted@donga.com
