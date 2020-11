伊최고급 원목마루 론칭해 꾸준히 성장

이정빈 대표

㈜하농은 1994년 설립 이래 원목마루 전문 업체로 명성을 얻으며 유럽의 고급 건축자재 및 가구 등을 국내에 소개하는 다리 역할을 톡톡히 하고 있다. 특히 ‘기업은 사람을 세우고, 사람은 기업을 세운다’라는 생각으로 ‘All for One, One for All’이라는 슬로건이 눈길을 끈다.이와 같은 슬로건은 기업이 단지 이윤만을 추구하는 것이 아닌 한 사람을 세우는 공동체가 돼야 한다는 생각에서 나온 것이다. 이와 같은 고객만족 실현 의지가 높은 평가를 받아 ‘2020 대한민국 중소벤처기업 대상’ 고객만족 부문에서 수상하는 영예를 누리게 됐다.하농은 창업 당시부터 한국에 반드시 주거문화의 대변혁이 올 것을 예측해 세계 최고의 품질을 자랑하는 이탈리아산 원목마루 조르다노를 국내에 론칭했다. 그동안 한국 주거문화의 특수한 난방 구조인 온돌과 여름-겨울의 온도차, 습도차로 인해 만족감을 주는 원목마루 브랜드가 많지 않은 게 현실이었다. 그러나 조르다노는 실사용자들로부터 많은 찬사를 받았고 오늘날까지 꾸준한 성장해오고 있다.하농은 마루업체 최초로 마루 전용 관리제 및 유지 보수 키트와 설치한 제품에 대해 10년 보증을 약속하는 카드 제공을 준비하며 고객만족을 지속적으로 이끌어내고 있다.태현지 기자 nadi11@donga.com