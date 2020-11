포스트 코로나 시대 비즈니스 전략 제시

‘포스트 코로나 시대. 앞으로도 지속가능한 성장을 이어나가기 위해 우리 기업들은 어떤 전략을 구사해야 할까.’동아일보와 채널A가 다음 달 2일 서울 중구 동호로 신라호텔에서 개최하는 ‘동아비즈니스포럼 2020’은 ‘포스트 코로나 시대, 향후 100년을 위한 비즈니스 전략 재설계(Post COVID-19 Era: Rebuilding Your Business Strategies for Next 100 Years)’를 주제로 마련된다. 올해로 10회째를 맞는 이번 포럼을 위해 세계적인 경영 석학 및 비즈니스 리더들이 대거 연사로 나섰다.먼저 리더십 분야의 세계적 권위자인 에이미 에드먼드슨 하버드대 경영대학원 교수는 포스트 코로나 시대에 조직의 심리적 안전감 구축을 위한 구체적 지침과 방법론을 소개한다. 경영전략서 ‘디커플링’의 저자인 탈레스 테이셰이라 전 하버드대 교수는 디커플링(탈동조화) 전략을 통한 혁신적 비즈니스 창출 방법론에 대해 제안한다. 베스트셀러 ‘언스케일’의 저자이며 컨설팅 회사 ‘카테고리 디자인 어드바이저’를 이끌고 있는 케빈 메이니 파트너는 플랫폼과 기술을 통해 어떻게 ‘탈(脫)규모의 경제’를 만들 수 있을지에 대한 통찰을 공유할 예정이다. 대럴 릭비 베인앤드컴퍼니 글로벌 이노베이션 부문 총괄 대표는 ‘예측 불허의 세계, 애자일 방법론으로 성공하기’를 주제로 강연한다.다양한 부대행사도 함께 마련됐다. 올해로 5회째를 맞는 ‘동아럭셔리포럼 2020’ 외에 ‘테크 포 굿(Tech for Good)’ ‘AI 포 비즈니즈(AI for Business)’ 등 새로운 조인트 세션이 함께 열릴 예정이다. 특히 올해 처음 선보이는 ‘테크 포 굿’에서는 기후변화 등 범지구적 난제를 기술이 어떻게 해결할 수 있을지 논의한다. 자세한 안내 및 문의는 홈페이지(www.dongaforum.com)나 전화(02-2020-0823)를 이용하면 된다.이방실 기자 smile@donga.com