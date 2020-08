애플 시총 2조달러 돌파… GDP 세계 8위 이탈리아보다 많아

모건스탠리 등 일부 월가 투자은행은 2000년대 초반 닷컴 버블이 연상된다며 “기술주 의존도를 낮추라”고 권고했다. 월스트리트저널(WSJ) 역시 “경기침체 여파가 산업 전반에 미치면 IT 기업도 위험해질 수 있다”고 내다봤다. 미 중앙은행 연방준비제도(연준·Fed)는 지난달 28, 29일 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 공개하며 “경제를 짓누르는 코로나19가 중기적으로도 상당히 위험하다. 고용 반등 또한 느려질 것”이라고 우려했다.

뉴욕=유재동 특파원 jarrett@donga.com

유재동 기자의 더 많은 글을 볼 수있습니다. 기자 페이지 바로가기 >

미국 애플이 사우디아라비아 국영 석유사 아람코에 이어 세계 기업 중 두 번째로 장중 시가총액 2조 달러(약 2400조 원)를 돌파했다. 지난해 세계 12위였던 한국 국내총생산(GDP·1조6295억 달러)은 물론이고 8위 이탈리아 GDP(1조9886억 달러)보다 많다. 한국 시총 1위인 삼성전자(약 340조 원)의 7배다. 애플을 비롯한 대형 정보기술(IT) 기업들의 주가 급등을 경계하는 목소리도 커지고 있다.애플은 19일(현지 시간) 미국 나스닥 시장에서 장중 한때 전일 대비 1.4% 오른 468.65달러까지 올라 시총 2조 달러 기준선(467.77달러)을 넘었다. 다만 종가로는 0.13% 상승한 462.83달러로 마쳐 시총 1조9790억 달러를 기록했다. 지난해 12월 사우디 증시에서 최초로 2조 달러를 돌파한 아람코 역시 종가 기준으로는 2조 달러를 유지하지 못했다. 현재 시총은 약 1조3000억 달러로 애플보다 훨씬 적다.1976년 설립된 애플은 42년 만인 2018년 8월 시총 1조 달러를 넘어섰다. 이후 2조 달러가 되기까지 걸린 시간은 불과 2년. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 올해 3월 시총이 잠시 1조 달러 아래로 내려갔지만 다섯 달 만에 두 배로 불어났다. 코로나19로 재택근무가 확산되면서 아이클라우드, 애플뮤직, 애플TV+, 애플아케이드 등 비대면 사업부문 실적이 호조를 보였다. 최근 액면분할로 소액 투자자의 접근도 쉬워졌다.역시 비대면 수혜주인 아마존과 마이크로소프트(MS)의 시가총액도 1조6000억 달러 내외여서 조만간 2조 달러를 넘어설 가능성이 거론된다. 이 3개 기업 외에 구글 모회사 알파벳(1조500억 달러), 페이스북(7480억 달러)을 포함한 미 5대 IT 기업의 합산 시총은 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수에 포함되는 전체 기업 시총의 25%에 이른다. 4년 전 이 비중은 12%에 불과했다.최근 전기차 업체 테슬라와 그래픽처리장치(GPU) 설계기업 엔비디아의 주가도 가파르게 상승 중이다. 테슬라 주가 급등으로 창업주 일론 머스크 역시 17일 블룸버그억만장자지수에서 세계 4위 부호에 올랐다.하지만 시장에서는 이처럼 주요 IT 기업 주가가 단기간에 빠르게 상승하는 것을 불안하게 바라보는 시선이 적지 않다. 주가 호조가 향후 실적 개선 전망에 기인한 것이 아니라 유동성 랠리 덕분이며, 코로나19 대유행에 따른 반사 이익의 성격이 짙어 향후 경제 환경이 달라지면 주가가 제자리로 돌아올 것이란 의미다.애플 역시 아이폰 판매 호조가 견인했던 시총 1조 달러 돌파 때와 달리 최근에는 눈에 띄는 신제품을 출시하지 않고 있다. 공룡 IT 기업이 사실상 시장을 독점하며 경쟁자 진입을 막고 있으므로 규제를 강화해야 한다는 지적도 끊이지 않는다.