소 잃고 외양간 고치다[정미경의 이런 영어 저런 미국]

존 볼턴 전 미국 백악관 국가안보보좌관은 과거 폭스뉴스 분석가로 활동했지만 최근 회고록 발간 후 루 돕스 폭스뉴스 앵커로부터 ‘좌파의 도구’라는 비판을 받았다. 폭스뉴스 동영상

정미경 국제부 전문기자·前 워싱턴 특파원

“인세 200만 달러(약 24억 원)에 국가안보를 팔아버린 배신자.” 도널드 트럼프 대통령과 친한 폭스뉴스 앵커와 기자들의 볼턴 비난 단골 멘트입니다. 과거 볼턴은 폭스뉴스 분석가로 활동했었죠. 한때 볼턴과 친구 사이였던 루 돕스 앵커는 “사람이 돈 200만 달러에 이렇게 추한 짓을 한단 말인가. 세상에”라고 한탄합니다. ‘My, my, my’는 어떤 사실이 너무 놀라워 믿을 수 없을 때 쓰는 감탄사입니다. 이 말을 듣고 2018년 3월 그의 볼턴 국가안보보좌관 임명 환영사가 생각났습니다. 볼턴이 요직에 기용되자 돕스는 당시 이렇게 말했었죠. “오늘은 위대한 날이다. 볼턴은 인재 중의 인재다.”



정미경 국제부 전문기자·前 워싱턴 특파원



지난주에 소개한 멜라니아 트럼프 여사 관련 책에 이어 화제의 책 2탄입니다. 존 볼턴 전 미국 백악관 국가안보보좌관의 회고록이 워싱턴은 물론 바다 건너 우리나라에까지 영향을 미치고 있습니다. 여기서는 이를 둘러싼 미 정가의 치열한 설전에 초점을 맞춰 보겠습니다.△“The horse, as we used to say in Texas, seems to be out of the barn.”앞서 백악관은 이 책에 대해 출판금지 소송을 냈는데요. 이 재판을 주재한 로이스 램버스 판사는 텍사스 출신입니다. 재판 중에 “우리 텍사스 사람들이 얘기하는 것처럼 말은 이미 외양간(barn)을 나온 것 같다”고 하죠. 한국 속담 “소 잃고 외양간 고친다”의 텍사스 버전입니다. 이미 책은 인쇄가 끝났는데 지금 와서 정부가 배포를 막으려는 것이 무슨 소용이 있겠느냐는 겁니다.△“AT&T, we can mute that line.”모건 오테이거스 국무부 대변인은 중국 관영언론사 4곳을 외국사절단으로 지정한 것에 대한 콘퍼런스콜(전화 브리핑)을 진행하면서 중국 정부의 언론자유 침해에 대해 열을 올립니다. 그때 로이터통신 기자가 “볼턴 책에 대해 물어볼 게 있는데…”라고 운을 떼죠. 오테이거스 대변인은 “오늘 주제는 중국 언론이야”라면서 그 자리에서 통신업체 AT&T에 “그 라인(로이터 기자 전화선)은 무음 처리해도 돼”라고 지시를 내립니다. 그 이후로 음소거를 당한 로이터 기자의 목소리는 들리지 않았다는 슬픈 이야기입니다. 중국 언론 검열은 비난하면서 자국 언론을 공공연하게 검열하는 트럼프 행정부에 당연히 비난이 쏟아졌겠죠.△“What a man will do for $2 million. My, my, my.”