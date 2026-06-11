사우스케이프, 남해서 열린 ‘인비테이셔널 2026’ 프라이빗 골프 이벤트 성료

지난 7일부터 8일까지 이틀간 남해 사우스케이프 리조트에서 ‘사우스케이프 인비테이셔널 2026(SOUTHCAPE INVITATIONAL 2026)’이 90여 명의 VIP들이 참가한 가운데 열렸다.
이날 행사는 단순한 골프 대회를 넘어, 사우스케이프가 추구하는 라이프스타일과 예술적 감성을 함께 향유하는 하이엔드 문화 행사로 기획됐다. ‘골프웨어를 넘어 일상의 여정으로(Urban Voyage Beyond Golf)’를 슬로건으로 내걸고 골프와 라이프스타일을 아우르는 특별한 경험을 선보였다.
2년 연속 개최된 이번 행사에는 롤스로이스 모터카 부산, 허먼밀러, 스메그, 라이카, 이솝, 발몽, 아르케 등 다수의 명품 브랜드가 공식 파트너로 참석했다.
또한 배우 다니엘 헤니가 공식 초청을 받아 전 일정에 함께 참여해 화제를 모았으며, 국내 대표 보컬리스트 박정현이 클럽하우스에서 특별 콘서트를 열어 감동을 선사했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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