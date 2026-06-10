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‘바람의 손자’ 이정후, 17경기 연속 안타… 한국인 메이저리거 신기록
동아일보
업데이트
2026-06-10 14:31
2026년 6월 10일 14시 31분
입력
2026-06-10 14:30
2026년 6월 10일 14시 30분
이소연 기자
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샌프란시스코 이정후가 10일 워싱턴과의 미국프로야구 메이저리그(MLB) 안방경기 3회말 우전 안타를 때린 뒤 세리머니를 하고 있다. 이정후는 17경기 연속 안타 행진을 이어가며 한국인 메이저리거 가운데 역대 최장 기록을 새로 썼다. 샌프란시스코=AP 뉴시스
‘바람의 손자’ 이정후(28·샌프란시스코)가 17경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 미국프로야구 메이저리그(MLB)에 진출한 한국인 선수