‘바람의 손자’ 이정후, 17경기 연속 안타… 한국인 메이저리거 신기록

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 10일 14시 30분

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샌프란시스코 이정후가 10일 워싱턴과의 미국프로야구 메이저리그(MLB) 안방경기 3회말 우전 안타를 때린 뒤 세리머니를 하고 있다. 이정후는 17경기 연속 안타 행진을 이어가며 한국인 메이저리거 가운데 역대 최장 기록을 새로 썼다. 샌프란시스코=AP 뉴시스
샌프란시스코 이정후가 10일 워싱턴과의 미국프로야구 메이저리그(MLB) 안방경기 3회말 우전 안타를 때린 뒤 세리머니를 하고 있다. 이정후는 17경기 연속 안타 행진을 이어가며 한국인 메이저리거 가운데 역대 최장 기록을 새로 썼다. 샌프란시스코=AP 뉴시스
‘바람의 손자’ 이정후(28·샌프란시스코)가 17경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 미국프로야구 메이저리그(MLB)에 진출한 한국인 선수