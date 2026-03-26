아시아쿼터 첫 출격… KBO 새로운 변수로

기존 팀당 외국인 선수 3명과 별도로 아시아야구연맹(BFA) 소속 국가 및 호주 국적 선수를 1명 영입하는 제도. 계약금과 연봉, 이적료를 포함해 최대 20만 달러(약 3억 원)로 비용을 제한한다. 이는 신규 외국인 선수 연봉 상한(100만 달러)의 5분의 1 수준이다. 제도 시행 첫해인 올해는 일본 선수 7명, 호주 선수 2명, 대만 선수 1명이 계약했다.