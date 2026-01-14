한국 U-23, 우즈벡전 졸전 끝에 0-2 완패…레바논 덕에 간신히 8강행

이민성 감독이 지휘하는 한국 23세 이하(U-23) 축구 국가대표팀이 졸전 끝에 우즈베키스탄에 패하며 조 2위로 간신히 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강에 올랐다.
한국은 13일 사우디아라비아 리야드의 프린스 파이살 빈 파흐드 경기장에서 열린 조별리그 C조 최종 3차전에서 우즈베키스탄에 0-2로 완패했다. 1승 1무 1패(승점 4)를 기록한 한국은 같은 날 최약체 레바논이 이란을 1-0으로 꺾는 이변을 연출한 덕에 조 2위로 8강에 안착했다. 우즈베키스탄(승점 7)이 조 1위를 차지했고 레바논(승점 3)이 3위, 이란(승점 2)이 4위에 머물렀다.
축구 통계 전문 매체 ‘풋몹’에 따르면 한국은 이날 공 점유율에서 67%로 앞섰으나 유효 슈팅에서 1-4로 밀리며 실질적인 득점 기회를 만들지 못했다. 후반 3분 베루존 카리모프에 중거리 선제골을 내준 뒤부터는 흐름을 완전히 빼앗겼다.
경기 전반적으로 패스 미스가 잦았고 후방 빌드업에서도 호흡이 맞지 않았다. 후반 25분에는 측면 수비가 무너지며 크로스를 허용했고, 사이드누룰라예프에게 추가 실점했다. 한국은 교체 카드를 활용해 공격 숫자를 늘렸지만 끝내 만회골을 기록하지 못했다.
이민성 감독은 경기 후 기자회견에서 “오늘 우즈베키스탄에 완패당했다. 우리가 하려고 한 플레이를 전혀 보여주지 못했다”며 “내가 전술적으로 미스를 한 것 같다. 아쉬운 부분이 있지만 다시 잘 준비하겠다”고 말했다. 이어 “(8강 상대 분석보다) 우리 팀 문제를 먼저 파악하는 게 급선무다. 개선할 부분이 많았던 것 같다”고 덧붙였다.
한국은 8강에서 D조 1위와 맞붙어 준결승 진출을 다툰다. 조별리그 마지막 경기를 앞둔 현재 중국이 D조 1위에 자리해 있다. 4강 상대로는 조별리그 전 경기를 무실점(10득점)으로 이기고 조 1위에 올라 8강행을 확정한 일본이 유력하다.
