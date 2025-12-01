압박수비로… 2위 정관장, 선두 LG 5연승 저지

72-56 대파… 1.5경기 차로 추격
박지훈 ‘20점 5도움’ 팀승리 앞장
DB, 삼성 꺾고 3연승 공동 3위로
정관장이 프로농구 ‘디펜딩 챔피언’ LG의 연승 행진에 제동을 걸었다.
정관장은 28일 창원체육관에서 열린 LG와의 2025∼2026시즌 정규리그 방문경기에서 72-56으로 승리했다. 연승 행진을 4경기에서 멈춘 선두 LG(18승 7패)와 2위 정관장(17승 9패)의 승차는 1.5경기로 줄었다.
정관장과 LG는 이번 시즌 탄탄한 수비력을 자랑하는 팀들이다. 정관장은 이날 현재 경기당 평균 실점이 71.08점으로 10개 구단 중 최소다. 지난 시즌 챔피언결정전 우승팀 LG는 정관장에 이어 두 번째로 실점(경기당 평균 71.76점)이 적다.
이날 더 단단했던 ‘방패’는 정관장이었다. 1쿼터 시작 후 4분 44초가 지날 때까지 LG에 한 점도 내주지 않는 등 경기 초반부터 ‘짠물 수비’를 펼친 정관장은 단 한 번도 리드를 내주지 않고 완승을 거뒀다. 정관장 수비에 고전한 LG는 3점슛 성공률이 9%(22개 시도해 2개 성공)에 그쳤다. 반면에 정관장은 3점슛 11개를 림에 꽂아 넣는 등 외곽포가 불을 뿜었다. 정관장 가드 박지훈은 3점슛 2개를 포함해 20점 5도움을 기록하며 팀 공격을 이끌었다. 유도훈 정관장 감독은 “전반전부터 수비가 잘됐다. 가드들이 강한 압박으로 LG의 공격 전개를 어렵게 만드는 데 성공했다”고 말했다.
직전 경기인 26일 KCC전(109-101·LG 승)에서 2차 연장전까지 치른 LG는 체력적 어려움을 극복하지 못했다. LG는 KCC전에서 슈터 유기상 등 베스트5 멤버가 모두 40분을 넘게 뛰었다. 여기에 두 자릿수 득점(12점)을 기록 중이던 센터 아셈 마레이가 2쿼터 2분 37초를 남기고 골반에 통증을 호소하며 교체 아웃되면서 추격의 동력을 잃었다. 조상현 LG 감독은 “선수들이 노력했지만 KCC와 2차 연장전까지 치른 여파로 공격이 잘 풀리지 않았다”고 말했다.
이날 DB(16승 10패)는 삼성(공동 7위·9승 16패)과의 경기에서 81-67로 승리했다. 3연승을 달린 DB는 현대모비스(9위·9승 17패)에 78-84로 패한 KCC와 공동 3위가 됐다.
