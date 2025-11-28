이용대, 윤채경과 열애설 침묵 “넘어가달라”

전 배드민턴선수 이용대(37)가 그룹 ‘에이프릴’ 출신 윤채경(29)과 열애설에 침묵했다.
이용대는 28일 MBN ‘스파이크 워’ 제작발표회에서 윤채경과의 열애설을 간접적으로 언급한 질문을 받았다. ‘경기 외적인 요인 때문에 지장은 없느냐’고 묻자, 이용대는 “외적인 요인이 지장을 준 건 없다. 최근 손가락이 골절됐는데, 다른 생각 안 하고 (배구를) 열심히 하고 있다. 오늘은 스파이크 워 제작발표회니 넘어가달라”고 청했다.
이용대는 2017년 배우 변수미와 6년 열애 끝에 결혼했으나, 1년 만에 갈라선 뒤 홀로 딸을 키우고 있다. 한 매체에 따르면, 이용대와 윤채경은 1년째 교제 중이다. 여덟 살 나이 차를 뛰어넘고 만남을 이어왔으며, 주위에 서로 연인이라고 소개했다. 윤채경 소속사 PA엔터테인먼트는 19일 “사생활이라서 확인이 어렵다”고 했다.
스파이크 워는 남녀 혼성 연예인 배구단을 창단하는 과정을 담는다. 전 배구선수 김세진이 단장을, 신진식과 김요한은 감독을 맡는다. MC 이수근과 붐은 주장으로 나서고, 이용대를 비롯해 전 농구선수 우지원, 전 스켈레톤선수 윤성빈, 전 야구선수 이대형, 전 배구선수 김준호, 그룹 ‘god’ 데니안, ‘루네이트’ 카엘, 가수 신성, 안성훈, 송민준 등이 선수로 뛴다. 일본 연예인 배구단과의 국가대항전이 목표다.
이용대는 “배구는 여러 사람들과 같이 하다 보니 ‘쉽겠지’ 싶었는데, 배드민턴보다 배구 네트가 생각보다 높아서 놀랐다. 기본기 익히는 것도 어려웠지만, 스파이크 때릴 때 희열은 배드민턴 스매시보다 컸다”며 “멤버들과 화합하는 재미가 있고, 배구 매력을 느끼며 촬영했다. 배드민턴은 라켓으로 타이밍을 맞출 수 있는데, 배구는 공이 떨어지는 타이밍을 맞추는 게 어려웠다”고 했다.
