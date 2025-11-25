“시간은 기다려주지 않아요” 최고령 홀드왕 노경은, 아버지 앞에서 전한 깊은 울림

SSG 랜더스 노경은(41)은 24일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸에서 열린 ‘2025 신한 SOL 뱅크 KBO 시상식’에서 홀드상을 차지했다. 지난해 38홀드로 이 부문 1위를 차지한 그는 올 시즌 77경기(80이닝)에서 35홀드를 작성하며 2연속시즌 홀드상을 수상했다.
노경은의 수상은 많은 후배에게 귀감이 될 일이다. 그는 41세 8개월 13일의 나이로 수상하며 역대 최고령 홀드상 수상 기록을 자체 경신했다. 역대 최고령 타이틀 홀더다. 그는 “트레이닝파트, 전력분석팀을 비롯해 많은 분이 도와주셨다”고 돌아본 뒤 “경헌호 투수코치님이 잘 관리해주신 덕에 마치 40이닝밖에 안 던진 것 같았다”고 너스레를 떨었다.
노경은은 그라운드 밖에서도 귀감이 됐다. 그는 이번 시상식에서도 뜻 깊은 수상 소감을 전했다. 그는 “선수 여러분에게 꼭 전하고 싶은 말이 있다”고 입을 뗀 뒤 신인 시절을 떠올렸다. 그는 “이번 신인드래프트를 TV로 보다 갓 지명된 신인 선수들이 가족과 단상에 오른 모습을 보며 내가 지명될 당시 우리 아버지의 연세가 문득 궁금해졌다. 헤아려 보니 그땐 마흔아홉이었는데, 지금 칠순을 넘기셨다”고 돌아봤다. 이어 “시간 날 때마다 부모님을 자주 찾아뵙고 좋은 시간을 많이 가지면 좋겠다. 프로에서 시간과 세월은 그리 오래 기다려주지 않는다. 난 내년에도 좋은 모습으로 찾아뵙겠다”고 덧붙였다.
가족은 최고의 동기부여다. 아버지 노의귀 씨(73)는 노경은이 야구하는 이유다. 그는 시상식 전날에도 아버지와 식사 자리를 마련해 수상의 기쁨을 나눴다. 그는 “아버지는 내가 열심히 하는 이유다. 아버지가 계시기에 내일을 향해 나아갈 힘을 얻는 것”이라고 말했다. 이어 “그동안 아등바등 살다 보니 세월의 흐름을 느끼지 못하고 산 것 같다. 아버지를 보니 내가 돌아보지 못한 시간이 떠올랐다. 나로 인해 한 명이라도 야구할 이유를 되새긴다면 정말 뜻 깊을 것”이라고 덧붙였다.
