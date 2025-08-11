크리스털 팰리스, 리버풀 꺾고 창단 120년 만에 첫 커뮤니티실드 우승

2024~2025시즌 잉글랜드축구협회(FA)컵 우승팀 크리스털 팰리스가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언 리버풀을 꺾고 창단 120년 만에 커뮤니티실드 정상에 올랐다.
크리스털 팰리스는 10일 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 열린 2025 커뮤니티실드에서 리버풀과 2-2로 비긴 뒤 이어진 승부차기를 3-2로 승리했다.
커뮤니티실드는 직전 시즌 EPL 우승팀과 FA컵 우승팀이 새 시즌을 앞두고 단판 승부로 우승팀을 가리는 경기다. 크리스털 팰리스는 지난 시즌 FA컵 결승전에서 강호 맨체스터 시티를 1-0으로 제압하며 1905년 창단 후 이 대회 첫 우승을 이뤄냈다.
리버풀은 위고 에키티케(프랑스)가 경기 시작 4분 만에 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 크리스털 팰리스는 전반 17분 이스마일라 사르(세네갈)가 상대 반칙으로 얻어낸 페널티킥을 장 필리프 마테타(프랑스)가 깔끔하게 성공시켜 균형을 맞췄다.
리버풀은 전반 21분 제레미 프림퐁(네덜란드)의 득점으로 앞서갔으나 후반 32분 크리스털 팰리스의 사르에게 실점해 정규 시간 내에 승부를 가리지 못했다.
이어진 승부차기에서 2명이 골을 성공시키지 못한 크리스털 팰리스는 간판스타 무함마드 살라흐(이집트) 등 세 명이 실축한 리버풀을 제치고 우승을 차지했다.
