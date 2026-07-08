내일까지 충청·전북 최대 200㎜ 물폭탄

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 8일 11시 05분

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전국 대부분 지역에 비가 예보된 6일 오전 서울 종로구 광화문 인근에서 관광객들이 우산을 들고 걸어가고 있다. 2026.07.06 뉴시스
전국 대부분 지역에 비가 예보된 6일 오전 서울 종로구 광화문 인근에서 관광객들이 우산을 들고 걸어가고 있다. 2026.07.06 뉴시스
정체전선의 영향으로 8~9일 전국에 강하고 많은 비가 내릴 전망이다. 특히 9일 새벽부터 오전 사이 중부지방과 전북을 중심으로 시간당 50㎜ 이상의 집중호우가 예상되면서 비 피해 우려가 커지고 있다.

기상청에 따르면 비는 8일 수도권과 강원 내륙, 충남, 제주도에서 시작돼 오전부터 전국 대부분 지역으로 확대된 뒤 9일 밤까지 이어질 전망이다. 8, 9일 예상 강수량은 충남·충북과 전북이 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 서울·경기와 강원 내륙·산지, 경북 중·북부가 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)다. 기상청은 8일 오전 충청권과 전북, 강원 남부 내륙, 전남 북서부, 경북 북부 내륙 등에 호우예비특보를 발표했다.

이번 비는 9일 새벽부터 오전 사이 가장 강할 것으로 보인다. 충남·충북과 전북에는 시간당 50㎜ 이상, 경기 남부 내륙과 강원 중·남부 내륙·산지, 경북 중·북부에는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 예보됐다. 비가 내리는 지역에는 돌풍과 천둥·번개를 동반하는 곳도 있겠다.

기상청은 짧은 시간 많은 비로 하천 범람과 저지대 침수, 산사태 등의 피해가 우려된다며 주의를 요청했다. 또 중부지방과 전북, 전남 해안, 제주도를 중심으로 강풍이 예상되고, 서해상과 동해 중부 먼바다에는 강풍과 높은 물결이 예보돼 시설물 및 해상 안전사고에도 유의해야 한다.

비가 내리는 지역은 일시적으로 더위가 다소 누그러질 수 있지만 전국 대부분 지역은 낮 최고기온이 30도 이상, 최고체감온도는 31도 안팎까지 오르겠다. 폭염특보가 발효 중인 일부 지역은 체감온도가 33도 안팎까지 치솟겠으며 일부 지역에서는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.
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신예린 기자 yrin@donga.com
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