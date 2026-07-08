내일까지 충청·전북 최대 200㎜ 물폭탄

정체전선의 영향으로 8~9일 전국에 강하고 많은 비가 내릴 전망이다. 특히 9일 새벽부터 오전 사이 중부지방과 전북을 중심으로 시간당 50㎜ 이상의 집중호우가 예상되면서 비 피해 우려가 커지고 있다.
기상청에 따르면 비는 8일 수도권과 강원 내륙, 충남, 제주도에서 시작돼 오전부터 전국 대부분 지역으로 확대된 뒤 9일 밤까지 이어질 전망이다. 8, 9일 예상 강수량은 충남·충북과 전북이 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 서울·경기와 강원 내륙·산지, 경북 중·북부가 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)다. 기상청은 8일 오전 충청권과 전북, 강원 남부 내륙, 전남 북서부, 경북 북부 내륙 등에 호우예비특보를 발표했다.
이번 비는 9일 새벽부터 오전 사이 가장 강할 것으로 보인다. 충남·충북과 전북에는 시간당 50㎜ 이상, 경기 남부 내륙과 강원 중·남부 내륙·산지, 경북 중·북부에는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 예보됐다. 비가 내리는 지역에는 돌풍과 천둥·번개를 동반하는 곳도 있겠다.
기상청은 짧은 시간 많은 비로 하천 범람과 저지대 침수, 산사태 등의 피해가 우려된다며 주의를 요청했다. 또 중부지방과 전북, 전남 해안, 제주도를 중심으로 강풍이 예상되고, 서해상과 동해 중부 먼바다에는 강풍과 높은 물결이 예보돼 시설물 및 해상 안전사고에도 유의해야 한다.
비가 내리는 지역은 일시적으로 더위가 다소 누그러질 수 있지만 전국 대부분 지역은 낮 최고기온이 30도 이상, 최고체감온도는 31도 안팎까지 오르겠다. 폭염특보가 발효 중인 일부 지역은 체감온도가 33도 안팎까지 치솟겠으며 일부 지역에서는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.
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