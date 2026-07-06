경기도, 농어촌기본소득 연천군에 이동장터 ‘행복배달 소통마차’ 운영

경기도는 농어촌기본소득 시범지역인 연천군에서 이동형 장터인 ‘행복배달 소통마차’를 운영한다고 5일 밝혔다. 고령화와 인구 감소로 생필품 구매가 어려운 농촌 주민들의 먹거리 기본권을 보장하고 생활 편의를 높이기 위한 사업이다.
행복배달 소통마차는 냉장·냉동 설비를 갖춘 특수 개조 차량에 식품과 생필품을 싣고 상권이 부족한 마을을 직접 찾아가는 이동형 판매 서비스다. 현장 판매를 하고 주민들이 필요한 물품을 대신 구매해 전달하는 서비스도 함께 제공한다. 움직임이 불편한 독거노인 등 취약계층에는 맞춤형 배달 서비스를 지원하고 건강·심리 상담도 함께 진행해 복지 기능까지 강화할 계획이다.
이문무 경기도 농업정책과장은 “행복배달 소통마차는 농어촌기본소득으로 살아난 지역경제의 온기를 주민들의 식탁과 일상으로 연결하는 중요한 역할을 할 것”이라고 말했다.
연천군은 경기도에서 유일한 농어촌기본소득 시범지역이다. 경기도는 지역 소멸 위기에 대응하고 농어촌 주민의 삶의 질을 높이기 위해 연천군민에게 매월 15만 원의 지역사랑상품권을 지급하고 있다.
이경진 기자 lkj@donga.com
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