대구 남구청년예술제 참가자, 10일까지 모집

내달 18일 개막… 전국 참여 독려
대구 남구 대덕문화전당은 10일까지 남구청년예술제에 참가할 예술인들을 모집한다.
올해 축제는 다음 달 18일 개막하며 대구음악창작소 창공홀에서 열리는 소규모 아티스트의 ‘프린지 페스타’를 비롯해 대덕문화전당 드림홀에서 진행하는 ‘청년예술제’, ‘청년 전시전’으로 구성해 9월 18일까지 이어진다. 대덕문화전당은 전국 예술인의 참가를 독려하기 위해 올해 남구 거주자 우선 선발 규정을 삭제했다. 예술인을 위한 금전적 지원을 위해 출연 보상금도 기존보다 더 올렸다. 장르와 연출 의도에 맞게 무대를 기술적으로 지원하고 홍보물과 아카이브 자료 제작도 돕는다.
만 39세 이하 청년 예술인이라면 누구나 참여할 수 있다. 10일까지 대덕문화전당 홈페이지에서 지정 양식의 신청서를 내려받아 이메일로 제출하면 된다. 대덕문화전당은 신청 예술인을 대상으로 서면 심사 및 대면 인터뷰를 거쳐 최종 참가자를 선정해 22일 발표할 예정이다. 자세한 사항은 대덕문화전당에 문의하면 된다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
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