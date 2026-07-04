‘스벅 구호’ 논란 배재고, 6일 광주일고 사과 방문… 5·18묘지도 참배

야구부 전원-학교장 등 80여명 예정
광주일고 “학생들 진심 느껴져” 수용
배재 동창회는 야구協에 선처 탄원
경기 중 5·18민주화운동을 폄훼하는 구호를 외쳐 논란이 된 배재고 야구부가 6일 상대 팀이었던 광주제일고를 방문해 사과하기로 했다. 두 학교 선수들은 이날 국립5·18민주묘지도 함께 참배할 예정이다.
3일 서울시교육청에 따르면 배재고 야구부 36명 전원과 교장, 학부모 등 80여 명은 6일 광주제일고를 찾아가 사과할 예정이다. 이들은 강당에서 30분 동안 사과와 화해의 시간을 가진 뒤 국립5·18민주묘지를 참배한다. 참배에는 정근식 서울시교육감과 김대중 전남광주통합교육감도 동석할 예정이다.
앞서 지난달 29일 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 야구부 일부 선수들이 “스타벅스 가야지” “탱크 데이” 등 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트를 연상시키는 구호를 외쳐 논란이 됐다. 이후 대한야구소프트볼협회는 배재고에 ‘전국 대회 6개월 출전 금지’ 중징계를 내렸다. 배재고는 응원을 주도한 학생 2명을 생활교육위원회에 회부하는 등 징계 절차에 돌입했다.
경기 직후 배재고는 광주제일고에 직접 방문해 사과하겠다는 의사를 밝혔지만 학생들의 심리 안정 등의 이유로 무산됐다. 이후 정 교육감과 배재고 측이 거듭 사과 의사를 전달해 방문이 성사됐다. 이규연 광주제일고 교장은 “배재고 학생들이 잘못을 뉘우치고 진심으로 화해하고 싶어 한다고 느껴져 사과 방문을 받아들이기로 했다”며 “이번 화해를 계기로 학생들이 새롭게 출발하길 바란다”고 전했다.
사과 후 배재고에 내려진 징계가 경감될지에도 관심이 쏠린다. 일각에선 응원을 주도한 학생 외에 단순히 동참한 학생까지 6개월간 대회 출전이 금지되는 건 지나치다는 지적이 제기됐다. 이날 김동연 배재학당총동창회장은 서울 송파구 대한야구소프트볼협회에 선처를 호소하는 탄원서를 제출했다. 김 회장은 탄원서를 통해 “후배들은 아직 배우고 성장하는 과정에 있는 학생들”이라며 “한 번의 경험이 평생의 교훈이 돼 더 성숙한 인재로 성장할 수 있도록 선처를 베풀어 주시기를 간절히 부탁드린다”고 당부했다.
서울시교육청은 8일부터 배재고 전교생을 대상으로 역사 및 차별예방 교육을 지원하고, 서울 내 모든 학교 운동부를 방문해 인권 교육 여부 등 운영 실태를 조사할 계획이다.
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