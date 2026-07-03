“선생님들이 그린 그림 감상해요”

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서울시교육청이 지난달 29일부터 서울 은평구 제1서울창의예술교육센터(은평) 갤러리WE에서 개최한 상반기 교원 기획전시 ‘마음이 말하는 순간’에 전시된 작품을 학생들이 관람하고 있다. 이번 전시는 관내 초중고 교원 45명이 참여해 이들의 시선과 감정을 담은 예술교육 실천 미술전시로 24일까지 열리며 무료로 감상할 수 있다.

#서울시교육청#교원 기획전시#전시작품#무료감상#실천미술
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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