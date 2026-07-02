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사회
“백사장에 사람이…” 삼척 해수욕장서 남성 시신 발견
동아일보
업데이트
2026-07-02 22:32
2026년 7월 2일 22시 32분
입력
2026-07-02 22:16
2026년 7월 2일 22시 16분
송치훈 기자
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강원 삼척의 한 해수욕장에서 2일 신원 미상의 남성 시신이 발견돼 해경이 조사에 나섰다.
동해지방해양경찰청에 따르면 이날 오전 9시경 삼척시 근덕면 한재밑해수욕장 백사장에서 사람이 모래사장에 쓰러져 있다는 내용의 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 해경은 현장에서 40~50대로 추정되는 남성 시신 1구를 수습했다.
해경은 현재 숨진 남성의 정확한 신원을 확인하는 한편, 사망 원인과 범죄 연관성 여부 등을 조사 중이다.
#삼척
#해수욕장
#신원미상
#시신
#해경
#조사
송치훈 기자 sch53@donga.com
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