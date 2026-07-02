의정갈등에 병원경영난?…사립대는 수익 늘었다

의정갈등이 시작된 2024년에는 의료수익과 의료비용이 모두 감소했지만, 의료수익 감소폭(-3.6%)이 의료비용 감소폭(-2.2%)보다 컸다. 이 때문에 2024년 의료이익률이 악화됐다.
사립대병원의 2025년 의료수익 증가율 중위값은 전년 대비 18.4%였다. 이에 비해 의료비용 증가율은 15.5%에 그쳤다. 수익 회복이 비용 증가를 앞서면서 의료이익률은 2024년 -1.0%에서 지난해 0.6%로 플러스 전환했다.
이는 지난해 사립대병원이 의정갈등의 충격에서 상당 부분 회복했음을 보여준다고 보건의료노조 측은 설명했다. 지난해 의료비용 안에서 인건비가 차지하는 비중은 45.8%로 2021년과 거의 같은 수준이다.
이에 비해 재료비는 약품비, 진료재료비, 급식재료비 등 재료비가 의료수익에서 차지하는 비중은 2021년 32.8%에서 지난해 35.3%로 상승했다.
반면 국립대병원은 의정갈등 이후 회복이 상대적으로 더디고, 공공병원 특유의 구조적 적자가 지속되고 있는 것으로 나타났다.
국립대병원 11개 병원의 의료수익지수는 2021년을 100으로 할 때 2023년 112.1까지 상승했으나 의정갈등이 본격화된 2024년에는 96.0으로 급락했다. 이는 2024년 국립대병원의 의료수익이 2021년 수준에도 미치지 못했다는 뜻이다.
지난해에는 의료수익지수가 109.4로 회복됐지만, 여전히 2023년 112.1 수준에는 도달하지 못했다. 즉 지난해 회복은 분명하지만 의정갈등 이전의 성장 흐름을 완전히 회복한 것은 아니라는 뜻이다.
2024년 국립대병원의 의료수익은 전년 대비 12.9% 감소했고, 의료비용은 5.6% 감소하는 데 그쳤다. 수익 감소폭이 비용 감소폭보다 훨씬 컸기 때문에 의료이익률은 2023년 -6.7%에서 2024년 -17.1%로 급격히 악화됐다.
지난해에는 의료수익이 13.1% 증가하고 의료비용은 9.3% 증가했지만, 의료이익률은 여전히 -12.8%에 머물렀다. 국립대병원은 5개년 내내 의료손익 적자 구조에서 벗어나지 못한 것이다.
보건의료노조 관계자는 “국립대병원의 적자는 인건비 부담의 결과라기보다, 필수의료·응급·중증진료·교육수련·감염병 대응·지역 공공의료 등 시장 수익으로 보상되지 않는 공공기능 비용이 충분히 보전되지 않은 결과로 봐야 한다”며 “실제로 정부·사업지원의 의료수익 대비 비율은 2024년 13.1%에서 2025년 10.5%로 낮아졌고, 지원충족률도 2024년 99.5%에서 2025년 94.1%로 하락했다. 정부·사업지원이 의료손실을 모두 보전하지 못한 것으로 보아야 한다”고 말했다.
보건의료노조는 이번 분석 결과를 바탕으로 2026년 산별교섭과 병원별 임단협에서 병원 사용자 측의 일방적인 경영난 주장을 검증하고, 수익 회복분의 공정한 배분, 적정인력 확충, 필수의료 인력 유지, 공공병원 재정지원 확대를 핵심 요구로 제기할 계획이다.
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