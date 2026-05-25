공보의 부족에… 개원의 보건소 근무 한시 허용

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 25일 01시 40분

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의정갈등 여파 등에 공보의 급감
지방 의료공백 메우려 범위 확대

동아DB
정부가 공중보건의사(공보의) 부족으로 발생한 농어촌 의료 공백을 메우기 위해 개원의들이 한시적으로 보건소에서 근무할 수 있도록 허용하기로 했다.

보건복지부는 24일 ‘의료기관 외 의료행위 한시허용 조치’ 적용 대상을 변경해 개원의 등 의료기관 개설자들이 공공보건의료기관에서 근무할 수 있도록 한다고 밝혔다.

현행 의료법에 따르면 개원의는 특별한 경우를 제외하면 자신이 개설한 병의원에서 진료해야 한다. 하지만 이번 조치로 법적 제한이 사라져 파트타임 등의 형태로 보건소, 보건의료원, 보건지소 등에서 근무할 수 있게 됐다. 그동안 개원의의 경우 병원급 의료기관의 필수진료과목이나 응급의학과에서는 근무할 수 있도록 해 왔는데 허용 범위를 보다 확대한 것이다.

공보의는 의사들이 병역 의무를 이행하는 방법 중 하나로 의사 채용이 어려운 지역 보건소 등에 배치돼 1차 의료를 담당해 왔다. 하지만 현역 병사(18개월)와 비교할 때 복무 기간(36개월)이 상대적으로 길고 의정 갈등에 따른 의대생 군 휴학 증가 등의 영향으로 신규 공보의 편입이 크게 줄었다. 올해 의과 신규 공보의는 98명으로 의정 갈등 전인 2023년 449명의 22%에 불과하다.

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이호 기자 number2@donga.com
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