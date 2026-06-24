의대 정원 늘었지만 일반전형은 감소…비수도권 70% ‘지역선발’

진학사, 2027학년도 의대 입시 일반·지역선발 전형 분석
일반 50.1% vs 지역 49.9%…비수도권 지역선발 쏠림
2027학년도 의과대학 모집정원이 전년 대비 500명 가까이 늘었지만 지역 제한 없이 지원할 수 있는 일반전형 자리는 오히려 쪼그라든 것으로 나타났다.
24일 입시정보 플랫폼 진학사에 따르면, 2027학년도 의대 모집인원(정원 내 기준)은 3508명이다. 이는 이번 입시부터 신설된 지역의사선발전형 모집인원(488명)을 포함한 수치다. 전년도(3016명)보다 492명 늘었다.
지원 전형별로 보면 거주지나 출신 고교 지역에 상관없이 지원할 수 있는 일반전형 모집인원은 1757명이다. 전년도(1786명)보다 29명 줄었다. 의대 증원 이전 해인 2024학년도(1991명)와 비교해도 234명(11.8%) 감소한 수치다.
지역선발전형 규모는 1751명으로 전년도(1230명) 대비 521명 늘었다. 2024학년도에는 1024명이었다.
지역선발전형은 지역인재전형과 지역의사선발전형을 말한다. 지역인재전형은 해당 지방대학이 소재한 지역의 고등학교에서 입학부터 졸업까지 교육과정을 이수한 학생이 지원할 수 있는 전형이다. 지역의사선발전형은 지방 의대 졸업 후 해당 지역에 남아 최소 10년간 필수·공공의료 분야에 의무적으로 근무할 의료인을 양성하기 위한 전형으로 해당 지방 의대 소재지에서 중·고등학교 교육과정을 마친 학생이 지원할 수 있다.
일반전형과 지역선발전형 간 모집 비율 격차도 좁혀졌다. 일반전형과 지역선발전형의 비율은 50.1% 대 49.9%로 사실상 5대5 구도다.
우연철 진학사 입시전략연구소장은 “2024학년도 일반전형과 지역인재전형의 비율이 66.0% 대 34.0%였던 것과 비교하면 의대 선발 구조가 크게 달라진 것”이라고 했다.
대학별로는 순천향대가 일반전형을 18명 줄여 감소 규모가 가장 컸다. 이어 경상국립대(-8명), 동국대(WISE)(-7명) 순이다.
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