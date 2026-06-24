의대 정원 늘었지만 일반전형은 감소…비수도권 70% ‘지역선발’

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진학사, 2027학년도 의대 입시 일반·지역선발 전형 분석
일반 50.1% vs 지역 49.9%…비수도권 지역선발 쏠림

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2027학년도 의과대학 모집정원이 전년 대비 500명 가까이 늘었지만 지역 제한 없이 지원할 수 있는 일반전형 자리는 오히려 쪼그라든 것으로 나타났다.

24일 입시정보 플랫폼 진학사에 따르면, 2027학년도 의대 모집인원(정원 내 기준)은 3508명이다. 이는 이번 입시부터 신설된 지역의사선발전형 모집인원(488명)을 포함한 수치다. 전년도(3016명)보다 492명 늘었다.

지원 전형별로 보면 거주지나 출신 고교 지역에 상관없이 지원할 수 있는 일반전형 모집인원은 1757명이다. 전년도(1786명)보다 29명 줄었다. 의대 증원 이전 해인 2024학년도(1991명)와 비교해도 234명(11.8%) 감소한 수치다.

지역선발전형 규모는 1751명으로 전년도(1230명) 대비 521명 늘었다. 2024학년도에는 1024명이었다.

지역선발전형은 지역인재전형과 지역의사선발전형을 말한다. 지역인재전형은 해당 지방대학이 소재한 지역의 고등학교에서 입학부터 졸업까지 교육과정을 이수한 학생이 지원할 수 있는 전형이다. 지역의사선발전형은 지방 의대 졸업 후 해당 지역에 남아 최소 10년간 필수·공공의료 분야에 의무적으로 근무할 의료인을 양성하기 위한 전형으로 해당 지방 의대 소재지에서 중·고등학교 교육과정을 마친 학생이 지원할 수 있다.

일반전형과 지역선발전형 간 모집 비율 격차도 좁혀졌다. 일반전형과 지역선발전형의 비율은 50.1% 대 49.9%로 사실상 5대5 구도다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “2024학년도 일반전형과 지역인재전형의 비율이 66.0% 대 34.0%였던 것과 비교하면 의대 선발 구조가 크게 달라진 것”이라고 했다.

대학별로는 순천향대가 일반전형을 18명 줄여 감소 규모가 가장 컸다. 이어 경상국립대(-8명), 동국대(WISE)(-7명) 순이다.

비수도권 의대의 지역선발전형 쏠림 현상도 두드러진다.

전년도 비수도권 의대는 일반전형 39.1%, 지역인재전형 60.9%로 선발했다. 2027학년도에는 일반전형 비중이 30.6%까지 축소됐다.

반면 지역인재전형(50.7%)과 지역의사선발전형(18.7%)을 합하면 전체의 69.4%에 이른다. 비수도권 의대 모집정원 10명 중 7명이 지역 학생 몫으로 배정한 셈이다.

전형 유형별 선발 구조에서도 차이를 보였다. 지역 제한이 없는 일반전형은 정시 비중 41.3%(726명)로 가장 높았다. 이어 △학생부종합전형 35.7%(628명) △학생부교과전형 16.6%(292명) △논술 6.3%(111명) 순으로 나타났다.

지역선발전형의 경우에는 학생부교과전형이 50.5%로 과반을 차지했고 학생부종합전형(34.2%, 599명), 정시전형(14.7%, 258명) 순이다. 같은 의대를 목표로 하더라도 지역인재 지원 자격 여부에 따라 선택할 수 있는 전형의 폭과 지원 전략이 달라지는 구조다.

우연철 소장은 “최근 의대 입시에서 가장 큰 변화는 모집인원보다 선발 대상의 변화”라며 “이제 수험생들은 ‘의대가 몇 명을 뽑는가’보다, ‘그중 내가 지원할 수 있는 자리가 몇 명인가’를 냉정하게 따져봐야 한다”고 말했다.

이어 자격 요건이 충족되는 지역 수험생들은 확대된 지역 선발 트랙을 적극 활용하는 한편, 일반전형을 준비하는 수험생들은 본인의 강점(정시 및 학종 등)에 부합하는 전형에 역량을 집중하는 전략이 필요하다“고 했다.

(서울=뉴스1)

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