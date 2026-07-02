[부산판/게시판]부산 外

〈알림〉 부산 □미래의 건축사 꿈꾸는 어린이들 ‘어린이 건축 한마당’=초등학생 3일까지 시민건축대학 누리집 신청. 25일 오전 8시 반 사상구청 신바람홀. ‘상상의 바다와 함께하는 건축’이라는 주제로 저학년 ‘상상화 그리기’ 고학년 ‘상상 모형 만들기’ 등. □부산도서관 ‘2026 부산 세계도서관정보대회’ 기념 문화행사=청소년 및 성인 선착순 접수. 4일 오후 2시 도서관 모들락극장. 가수 이적의 ‘이적의 단어들’ 초청 북토크, 국악 공연 및 특별전시 등.
□제41회 부산 베이비페어&유아교육전=9∼12일 오전 10시∼오후 6시 벡스코 제1전시장 3홀. 사전등록 시 무료.
울산 □시민과 소통하는 제5기 부동산 아카데미 수강생 모집=선착순 접수. 14일 오전 10시 울산시청 본관 2층 대강당. 부동산 정책, 부동산 거래 사고 예방, 부동산 세제 실무 등. 무료.
창원 □창원시 여성회관 마산관 하반기 교육프로그램 수강생 모집=6일부터 선착순 접수. 20일∼12월 4일. 기능, 취미 교육 등 49개 과목. 창원시 여성회관 마산관 누리집 신청.
김해 □김해시민스포츠센터 빙상장 이색 무더위 쉼터 개방=8월 31일까지 무료 개방.
양산 □꿈펼침 대학입시 컨설팅 1 대 1 맞춤형 대학 입시전략 안내=고등학생 선착순. 8월 8일 오전 9시 양산시청 비즈니스센터 5층 컨벤션홀. 양산시 누리집 참조.
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