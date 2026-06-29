‘젊은 부부’인 줄 알았는데…‘파란대문장미’ 잘라간 사람은 60대 남녀

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  • 입력 2026년 6월 29일 11시 17분

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사건이 발생하기 전(왼쪽)과 후의 모습. 인스타그램 캡처