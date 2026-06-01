인천시, 주거종합계획 새로 짠다… 1인 가구-초고령사회 대비

주거실태조사-복지 방안 등 마련
인천시는 주택 정책의 핵심 지침인 ‘2035 인천시 주거종합계획 수립 용역’을 본격 진행한다고 16일 밝혔다. 이번 용역은 시민 주거 안정과 쾌적한 주거환경 조성을 위한 중장기 주택 정책의 토대가 된다. 용역은 인천시 정책 연구기관인 인천연구원이 맡아 17일부터 내년 6월까지 12개월간 진행된다.
기존 ‘2030 인천시 주거종합계획’의 타당성을 다시 검토하고 정부 정책의 정합성을 확보하는 것이 목적이다. 또 새롭게 출범하는 민선 9기의 핵심 주거 정책 방향을 반영한 내실 있는 계획을 마련하기 위해 추진한다.
시는 저출산·초고령사회 진입, 1인 가구의 급격한 증가 등 변화하는 사회·인구학적 추세와 최근 주택시장 동향을 정밀하게 분석해 선제적인 주거 정책을 마련할 방침이다.
2035 주거종합계획 수립 용역은 주택시장 및 여건 분석과 주거실태조사 및 수요 분석, 주거정책 비전 및 기본방향 설정, 주거 안정을 위한 주거복지 향상 방안 마련 등을 수립한다.
단순한 주택의 양적 공급을 넘어 시민 개개인의 생애주기와 생활방식을 반영한 ‘생애주기 맞춤형 주택 공급’, 질적 주거 수준 향상, 촘촘한 주거 안전망 구축에 연구의 초점을 맞춘다. 이는 ‘집 걱정 덜고 행복은 더하는 살고 싶은 인천’ 실현을 위한 기반이 될 전망이다.
이원주 인천시 도시계획국장은 “주택 정책은 시민의 삶의 질과 직결되는 가장 기본적인 요소인 만큼 2035 주거종합계획을 통해 시민 누구나 안심하고 살 수 있는 주거 환경의 기틀을 마련하겠다”고 밝혔다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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