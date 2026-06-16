청주 문화제조창 달밤투어, 참가자 150명 모집

매월 마지막 주 수요일마다 열려
충북 청주시문화산업진흥재단은 ‘구석구석 문화가 있는 날X문화제조창 달밤투어’ 신청자를 16일부터 모집한다.
미니 운동회서 이긴 팀은 상품도
24일 오후 7시부터 2시간여 동안 진행될 예정인 이 행사는 청주문화재단의 특화 사업인 ‘문화제조창 달밤투어’의 특별판이다. 문화제조창 달밤투어는 문화제조창의 명소화를 위해 매달 마지막 수요일에 열리는 문화행사로, 문화체육관광부의 ‘대한민국 문화매력 로컬100’에 2회 연속 선정됐다.
선착순 150명을 모집하는 이번 행사는 문화제조창 본관·청주첨단문화산업단지의 전시·공간 투어로 시작된다. 이어 동부창고 야외 광장에서 치어리딩 공연과 대형 공 굴리기, 에어사다리 달리기, 바구니 탑 쌓기 등으로 구성된 달밤 미니 운동회가 진행된다. 승리팀에게는 청주문화재단이 특별 제작한 상품을 준다. 또 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 미니 바이킹과 청주공항 거점 항공사 에어로케이가 제공하는 청주∼나고야 항공권 증정 행사도 열린다.
참여 신청은 링크 또는 홍보물 내 QR코드를 통해서 하면 된다.
‘구석구석 문화가 있는 날’은 문화제조창∼대성로∼탑동 양관으로 이어지는 청주 문화지구를 거점으로 연중 다양한 문화예술 프로그램을 운영 중이다. 매달 마지막 수요일마다 정규부터 특별판까지 올해 총 12차례 열린다.
장기우 기자 straw825@donga.com
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