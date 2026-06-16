문 안 잠긴 차만 골라 현금털이…경찰에 걸리자 “지인 심부름”

새벽 시간대 충남 천안의 한 아파트 지하 주차장을 배회하며 문이 잠기지 않은 차량에 들어가 현금을 훔친 혐의를 받는 남성이 경찰에 붙잡혔다.
충남경찰청은 올 1월 천안시의 한 지하 주차장에서 차량털이범이 현금을 훔치는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 15일 공개했다.
영상에서 남성은 천장 등을 훑어보며 CCTV를 의식하는 듯한 모습을 보였다. 이어 주차장에 세워진 차량으로 들어가 현금을 훔쳐 차량 밖으로 빠져나왔다.
이내 신고를 접수한 경찰이 현장에 도착했다. 경찰관을 발견한 남성은 숨바꼭질하듯 차량 뒤 벽에 몸을 붙였다. 하지만 경찰관은 남성을 발견해 현행범으로 체포했다.
남성은 문이 안 잠긴 차를 골라 안에 있는 금품을 훔치는 차량털이범으로 파악됐다. 남성은 경찰에 “지인 심부름이었다”고 발뺌했지만 경찰이 CCTV 영상을 들이밀자 범행을 자백했다.
경찰 관계자는 “‘잠깐이면 괜찮겠지’ 하는 사소한 방심이 범죄의 표적이 될 수 있다”며 “잠시 자리를 비우더라도 반드시 차량 문을 잠그는 습관을 가져 달라”고 당부했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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