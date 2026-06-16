시흥, 민선 9기 앞두고 릴레이 ‘시민 경청회’

경기 시흥시는 임병택 시장이 25일부터 27일까지 ‘시민에게 길을 묻다’를 주제로 릴레이 시민 경청회를 연다고 15일 밝혔다. 다음 달 민선 9기 출범을 앞두고 시민들의 의견을 직접 듣고 시정 운영 방향을 공유하기 위해서다.
임 시장은 이번 경청회에서 민선 7기부터 이어진 지난 8년간의 시정 성과를 시민들과 공유하고, 민선 9기 시정 운영 방향과 핵심 공약을 설명할 예정이다. 임 시장은 지난 6·3 전국동시지방선거에서 무투표로 당선돼 3선에 성공했다. 경청회는 △25일 정왕평생학습관 대강당(오후 3∼5시) △26일 시흥ABC행복학습타운 ABC홀(오후 3∼5시) △27일 시흥시청 늠내홀(오전 10시∼낮 12시)에서 각각 열린다.
시흥시는 내실 있는 소통을 위해 12일부터 17일 오후 6시까지 시청 누리집과 시청 블로그에 게시된 네이버 폼을 통해 사전 질문을 접수한다. 접수된 질문에는 임 시장이 경청회 현장에서 직접 답변할 예정이며, 참석 시민들과 자유로운 질의응답 시간도 마련된다.
참석 신청자가 많을 경우 추첨을 통해 참여자를 선정하며, 결과는 시청 누리집 공고와 개별 안내를 통해 통보할 예정이다. 임 시장은 “4년 안에 시흥의 미래 40년을 위한 성과를 만들겠다”며 “시민의 먹고사는 문제 해결을 최우선 과제로 삼고 시민과 더욱 가까이 소통하며 체감할 수 있는 실질적인 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0