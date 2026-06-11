인천 재활용센터서 ‘사람 다리’ 발견…경찰, 수사본부 구성

인천 송도 재활용센터에서 신체 일부가 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.
11일 인천 연수경찰서에 따르면 전날 오후 2시 28분경 연수구 송도동 한 생활자원회수센터에서 재활용 쓰레기 분류 작업을 하던 직원이 사람 다리로 추정되는 물체를 발견했다고 신고했다.
경찰은 발견된 물체를 유전자 분석한 결과 인체 조직으로 판단하고, 범죄 관련성을 확인하기 위해 수사본부를 꾸렸다.
수사본부장은 배석환 연수경찰서장이 맡았다. 수사본부는 연수경찰서 형사과장 및 강력팀, 인천경찰청 광역범죄수사대 등 64명 규모로 꾸려졌다.
경찰은 발견된 신체 부위를 국립과학수사연구원에 부검 및 유전자 분석을 의뢰하는 한편, 재활용 쓰레기 수거 지역을 탐문하고 폐쇄회로(CC)TV 등을 광범위하게 확인 중이다.
경찰은 발견된 신체 부위가 학생의 것일 가능성도 염두에 두고 관내 각 학교에 장기 결석 학생이 있는지 등도 파악하고 있는 것으로 알려졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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