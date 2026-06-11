풍선 속에 들어온 듯… 에어돔 폭염 대피소

  • 동아일보

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10일 서울 종로구 광화문광장에 설치된 이동식 폭염대피시설 ‘해피소’에서 시민들이 휴식을 취하고 있다. 에어돔 형태의 해피소는 냉방시설과 휴게공간을 갖춰 폭염 시 시민들이 잠시 쉬어갈 수 있도록 마련됐다.

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신원건 기자 laputa@donga.com
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