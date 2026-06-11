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사회
풍선 속에 들어온 듯… 에어돔 폭염 대피소
동아일보
입력
2026-06-11 04:30
2026년 6월 11일 04시 30분
신원건 기자
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10일 서울 종로구 광화문광장에 설치된 이동식 폭염대피시설 ‘해피소’에서 시민들이 휴식을 취하고 있다. 에어돔 형태의 해피소는 냉방시설과 휴게공간을 갖춰 폭염 시 시민들이 잠시 쉬어갈 수 있도록 마련됐다.
#이동식 폭염대피시설
#해피소
#광화문광장
#에어돔
#냉방시설
#휴게공간
신원건 기자 laputa@donga.com
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