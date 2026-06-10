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[단독]잠실 투표용지 보관상자, 송파구 선관위가 9일 폐기했다
동아일보
업데이트
2026-06-10 23:36
2026년 6월 10일 23시 36분
입력
2026-06-10 20:43
2026년 6월 10일 20시 43분
전남혁 기자 외 2명
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법원 10일 증거보전 나섰지만 ‘허탕’
보전명령 통보한 오후 5시반보다 이른
낮 12시경에 폐기 전문업체가 실어가
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김지연 서울동부지방법원 민사51단독 부장판사를 비롯한 관계자들이 10일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소였던 우성아파트 노인정에서 증거 보전을 마친 뒤 나서고 있다. 이한결 기자 always@donga.com
6·3
지방선거
투표용지
부족 사태의 증거로 지목돼
법원이 보전을 명령했던
서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 투표용지 보관 상자를 송파구 선거관리위원회가 이미 폐기한 것으로 나타났다. 겉에 ‘인쇄 매수 1900매’ 등이 표기된 이 상자는 지역 선관위가 확정 유권자 수의 절반에 못 미치는 투표용지만 준비했다는 의혹을 밝힐 자료였다.
10일 송파구 선관위 관계자는 “해당 상자는 9일 폐기 전문 업체가 다른 물건과 함께 실어 갔다”라며 “이미 기표한 투표용지가 담긴 투표함과 달리 단순 보관 상자는 법적 보관