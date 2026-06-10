“스톱! 세금-과태료 상습체납 반칙 운전”

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9일 경기 구리·남양주 요금소 판교 방면에서 진행된 서울시·강남구·경찰청·한국도로공사 합동 단속에서 공무원들이 세금 및 과태료 등 체납 차량을 단속하고 있다. 단속 대상은 자동차세 2회 이상, 속도·신호 위반 과태료 30만 원 이상 등 상습 체납 차량이다.

#체납 차량#자동차세#과태료#단속#한국도로공사#경찰청
구리=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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