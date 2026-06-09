물리면 타는 듯한 통증 ‘붉은불개미’ 인천 유입됐다

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  • 입력 2026년 6월 9일 18시 04분

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인천신항 야적장서 220여마리 발견
해외서 컨테이너 통해 들어온 듯
과민성 쇼크 위험…물리면 병원 가야

붉은불개미. 채널A 뉴스 갈무리
붉은불개미. 채널A 뉴스 갈무리
인천신항에서 맹독성 외래종인 붉은불개미 220여 마리가 발견돼 검역 당국이 긴급 방제에 나섰다. 붉은불개미는 강한 독성을 지닌 침입외래종으로, 물리면 불에 타는 듯한 통증과 함께 드물게는 아나필락시스 등 심각한 알레