아워홈 용인공장서 또 근로자 끼임 사고…50대 심정지 이송

식품기업 아워홈 용인공장에서 50대 하청업체 근로자 1명이 끼임 사고를 당해 중태에 빠졌다. 지난해 4월 같은 공장에서 30대 근로자가 기계에 끼어 숨진 지 1년 2개월 만에 비슷한 사고가 재발했다.
8일 아워홈과 경기 용인동부경찰서 등에 따르면 이날 오후 2시 50분경 경기 용인시 처인구 남사읍 아워홈 용인2공장 4층 어묵꼬치 포장 작업장에서 근로자 황모 씨(54)가 컨베이어 벨트에 목 부위가 끼이는 사고를 당했다. 이 근로자는 심정지 상태로 구조돼 오후 3시 25분경 오산한국병원으로 이송됐다.
경찰은 근로자가 착용하고 있던 두건이 컨베이어 벨트에 말려 들어가면서 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다. 사업장 측이 사고 예방을 위한 안전 조치를 제대로 이행했는지도 확인하고 있다. 안전관리 소홀 정황이 드러날 경우 업무상과실치상 혐의 적용 여부도 검토할 예정이다.
이번 사고가 발생한 용인2공장은 지난해에도 유사한 끼임 사고로 근로자가 숨진 사업장이다. 지난해 4월 4일 이 공장에서 30대 근로자가 냉각 기계에 목이 끼여 심정지 상태로 병원에 이송됐으나, 닷새 뒤 숨졌다.
아워홈 측은 “사고 직후 현장에서 응급조치를 실시했으며 현재 병원 치료가 진행 중”이라면서 “안전사고가 발생한 데 대해 깊이 사죄드리며 부상 직원의 건강 회복에 총력을 기울일 것”이라고 밝혔다.
아워홈은 단체급식·외식·식자재 유통 기업이다. 지난해 5월 한화호텔앤드리조트가 아워홈 지분 58.62% 인수하면서 한화그룹의 계열사로 편입됐다.
김다연 기자 damong@donga.com
용인=이경진 기자 lkj@donga.com
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