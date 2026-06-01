경남, 작년 호우 폭탄 맞은 공공시설 83% 복구

이달 말까지 93% 목표
경남도가 지난해 7월 집중호우로 피해를 입은 공공시설 재해복구사업에 속도를 내고 있다. 추가 피해 우려가 큰 취약시설을 우선 복구하고, 올여름 폭우에 대비한 사전 점검도 강화할 방침이다.
31일 경남도에 따르면 경남지역 전체 복구 대상 2602건 가운데 지난달 말 기준 2148건을 완료해 82.6%의 공정률을 보이고 있다. 도는 본격적인 우기를 앞두고 재해복구사업 추진에 박차를 가하고 있다. 이달 말까지 2417건(93%) 준공을 목표로 총력 대응에 나설 계획이다.
지난해 경남지역에는 짧은 시간 동안 기록적인 폭우가 쏟아지면서 하천 제방 유실, 도로 붕괴, 산사태, 배수시설 파손 등 대규모 피해가 곳곳에서 발생했다.
도는 피해 발생 직후 응급복구와 긴급 안전조치를 우선 시행하는 한편 정부 부처 및 시군과 협조체계를 구축해 신속히 복구계획을 수립했다. 이후 설계와 행정절차를 최대한 단축하고 현장 중심의 공정 관리를 강화해 하천 제방과 교량 정비 등 본격적인 재해복구사업을 추진해 왔다.
경남도는 여름철 집중호우 이전에 추가 피해가 우려되는 재해취약시설을 우선 복구하기 위해 시군과 합동 현장점검을 실시하고, 공정 지연 우려 사업장에 대한 특별관리 체계도 운영하고 있다.
도는 시군 및 관계기관과 협력체계를 유지하면서 재해복구사업 추진 상황을 지속적으로 점검하고, 장마철 이전에 주요 위험 요인도 해소할 방침이다.
경남도 자연재난과 담당자는 “재해복구는 단순히 시설을 복원하는 데 그치는 것이 아니라 도민의 일상과 안전을 지키는 중요한 사업”이라며 “올해 우기 전까지 주요 복구사업을 최대한 완료해 도민들이 안심하고 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
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