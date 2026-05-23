“북측” 지칭에 발끈한 北, 기자회견장 박차고 나갔다

北내고향, AWCL 우승 뒤 기자회견 도중
“북측 수준 높다” 기자 질의에 표정 굳어
“국호 제대로 불러라” 항의 뒤 바로 퇴장
북한 여자 축구클럽 내고향여자축구단(내고향) 리유일 감독이 23일 ‘북측’이라는 표현에 반발하며 기자회견을 중단했다. 그는 전날에도 내고향과 일본의 도쿄 베르디 벨레자의 경기를 ‘한일전’에 빗댄 취재진의 질문을 문제 삼으며 발끈하는 모습을 보였다.
리 감독은 이날 수원종합운동장에서 열린 도쿄 베르디 벨레자와의 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 1-0 승리를 거두고 우승컵을 든 뒤 진행된 기자회견에서 국내 취재진과 마찰을 빚었다.
기자회견 내내 굳은 표정으로 답변을 이어가던 리 감독은 국내 취재진이 “‘북측’ 여자 축구의 수준이 높다”고 운을 떼자 기자회견을 중단했다. 내고향 측 통역관은 리 감독의 말을 전하며 “국호를 제대로 불러달라”며 “저 사람 질문은 받지 않겠다”고 말했다. 북한의 공식 국호인 ‘조선민주주의인민공화국’ 대신 ‘북한’이 사용되는 것에 예민하게 반응한 것으로 보인다.
이후 국내 취재진은 믹스트존(공동취재구역)을 빠져나가는 내고향 선수들에게도 어떠한 이야기도 들을 수 없었다. 리 감독은 경기장을 빠져나가면서도 우승 소감 등을 묻는 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않은채 굳은 표정으로 일관했다.
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