초등 학폭 피해 2년 새 2.5배 급증…신체폭력도 6년 만에 최고

푸른나무재단, ‘2026 학교폭력 실태조사’ 발표
언어폭력 가장 높아…신체·사이버폭력 뒤이어
피해 후 쌍방 신고 증가세…분쟁 확대 양상 보여
초등학생을 대상으로 한 학교폭력(학폭) 피해가 최근 2년 사이에 2.5배 급증하고 신체폭력 비중도 최근 6년 사이 최고 수준까지 치솟았다는 결과가 나왔다. 반면 피해 학생들의 도움 요청은 줄고 방관은 늘어났다.
비영리단체(NGO) BTF푸른나무재단은 19일 이러한 내용을 담은 ‘2026 학교폭력·사이버폭력 실태조사’를 발표했다. 이번 조사는 온라인을 통해 지난해 11~12월 초중고교생 8476명, 올해 초 보호자 521명을 대상으로 각각 진행됐다.
조사 결과 학교폭력 피해 경험이 있다고 응답한 학생은 전체의 6.2%였다. 가해 경험은 2.5%, 목격 경험은 10.5%로 집계됐다.
교급별로는 초등학생 피해 경험 비율이 12.5%로 가장 높았고 중학생 3.4%, 고등학생 1.6% 순이었다. 가해 경험 역시 초등학생이 5.2%로 가장 높았으며 중학생 1.4%, 고등학생 0.2%로 나타났다. 목격 경험 역시 초등학생(17.8%)이 중학생(8.1%)과 고등학생(3.6%)을 크게 웃돌았다.
피해유형으로는 언어폭력이 23.8%로 가장 많았고 신체폭력(17.9%)과 사이버폭력(14.5%)이 뒤따랐다.
특히 초등학생의 학교폭력 피해 응답률은 지난 2023년 4.9%에서 지난해 12.5%로 약 2.5배 증가했다. 신체폭력 비율 역시 2년 전 10.6%보다 7.3%포인트(p) 상승해 2019년 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 사이버폭력은 온라인게임을 매개로 한 피해가 확대됐다. 온라인게임 관련 피해 경험 비율은 2024년 16.2%에서 2025년 39.9%로 급증했다.
온라인게임은 사이버 갈취·강요 피해 장소 1위(36.6%)였고 사이버 성폭력 피해 장소에서도 가장 높은 비중(30.4%)을 차지했다.
온라인게임 피해 학생의 온·오프라인 중복 피해 경험률은 95.7%로 전체 피해 학생 평균(40.2%)을 크게 웃돌았다. 재단은 온라인게임이 단순한 놀이 공간을 넘어 현실 관계와 결합된 복합 피해의 주요 경로가 되고 있다고 분석했다.
학교폭력 피해 이후 도움 요청은 줄어든 반면, 방관은 늘어나고 있는 것으로 조사됐다.
반복 피해와 반복 가해는 2023년 이후 각각 약 1.4배 증가해 지난해 각각 54.4%, 35.9%에 달했다. 그러나 피해 후 도움을 요청했다는 응답은 49.4%에 그쳤다.
피해 후 ‘아무런 일이 일어나지 않았다’는 응답은 33.0%로 2023년(10.9%) 대비 약 3배 늘었다. 폭력을 목격한 뒤 ‘가만히 있었다’는 응답도 54.6%를 기록했다.
학교폭력 악순환을 끊는 주요 방식으로는 사과와 반성이 확인됐다. 다만 현장에서는 분쟁이 확대되는 양상도 보였다.
피해가 해결되지 않은 가장 큰 이유는 ‘가해학생에게 사과를 받지 못해서’(50.8%)가 지목됐다. 피해 이후 필요한 도움으로 ‘가해학생의 사과’를 꼽은 응답도 2023년 51.8%에서 2025년 70.8%로 급증했다.
가해학생 역시 가해를 그만둔 가장 큰 이유로 ‘스스로 잘못을 깨닫고 반성하게 돼서’(37.0%)를 꼽았다. 다만 피해 후 쌍방 신고 경험은 2023년 40.6%에서 2025년 52.6%로 증가해 분쟁이 확대되는 현실이 드러났다.
학교폭력 감수성과 예방교육의 실효성도 중요한 과제로 남았다.
모든 학교폭력 유형을 학교폭력으로 인식한 학생의 비율은 64.0%에 머물렀고, 목격 후 방관 이유 중 ‘도울 수 있는 방법을 몰라서’라고 응답한 비율은 2023년 12.6%에서 2025년 27.0%로 증가했다.
동시에 예방교육이 ‘전혀 도움이 되지 않았다’고 응답한 학생 중 피해학생을 도운 비율은 31.9%에 머물렀지만 ‘매우 도움이 됐다’고 응답한 학생은 68.0%가 도움에 나섰다.
그럼에도 예방교육 만족도는 지난 2024년 72.0점에서 2025년 69.8점으로 하락한 것으로 파악돼 재단은 예방교육이 정보 전달을 넘어 행동 역량을 기르는 방식으로 전환될 필요가 있다고 해석했다.
이와 함께 재단은 제9회 전국동시지방선거 교육감·지방자치단체장 후보에 대한 정책도 제안했다.
이번 정책 제안은 학교와 지역사회를 축으로 ▲안전한 학교 회복 ▲되풀이되는 학교폭력의 악순환 차단 ▲침묵과 방관의 학교문화 개선 ▲학교폭력 대응이 작동하는 지역 책임체계 마련 ▲아동·청소년 마음건강 인프라 확충 ▲학교폭력의 지역사회 갈등 확산 예방 등이 핵심 방향으로 구성됐다.
한편 푸른나무재단은 학교폭력 문제 해결의 출발점은 실태를 정확히 알리는 데 있다는 신념 아래 25년째 전국 단위 실태조사를 진행하고 있다.
댓글 0