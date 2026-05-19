“마그네슘은 반칙” 모두의 끝말잇기

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한 시민이 18일 서울 종로구 국립민속박물관에서 열리고 있는 국립한글박물관·국립민속박물관 공동기획전 ‘가나다람―글놀이 말놀이’ 전시에서 체험 프로그램 ‘모두의 끝말 잇기’에 참여하고 있다. 한글날 100주년을 앞두고 마련된 이번 전시는 한글 자모의 조합과 소리, 형태를 놀이처럼 체험할 수 있도록 구성됐다. 전시는 8월 30일까지 열린다.

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변영욱 기자 cut@donga.com
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